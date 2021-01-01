Ivona рассказывает об ошибках, которых стоит избегать, когда делаете макияж.

Коричневые румяна

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Нет ничего хуже, чем корректор или коричневые румяна, нанесенные на яблочки щек. Выглядит так, будто Вы перестарались с загаром. Запомните — на щеки наносим только розовые или персиковые румяна, а коричневый оттенок нужен лишь для скульптурирования.

Наслоение туши

Ресницы, которые опускаются вниз под тяжестью нескольких слоев туши, совсем не смотрятся привлекательно. 2-3 взмахов кистью вполне достаточно для того, чтобы сделать взгляд распахнутым и выразительным. Не стоит превращать свои ресницы в жалкое подобие накладных.

ТОП-5 бьюти-ошибок в макияже, которые дешевят образ pinterest

Нерастушеванный карандаш

Уставший взгляд, «тяжелые» веки— вот, что делает с бьюти-образом нерастушеванный карандаш. Его всегда нужно растушевывать в легкую дымку, избегая четких границ.

Неправильный цвет тона

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Слишком темный или слишком светлый тональный крем моментально делает образ абсолютно неестественным и в результате «удешевляет» общий вид. Темный тон никогда не сможет создать ощущение загара, а только сделает похожей на морковку, а слишком светлый — значительно старит. Выбирайте основу предельно внимательно!

ТОП-5 бьюти-ошибок в макияже, которые дешевят образ pinterest

Темные смоки в дневное время

Девушки с густо накрашенными глазами утром и в середине дня выглядят очень странно. Темные смоки-айс подходят лишь для вечерних выходов, а когда собираетесь на работу — можно ограничиться легкой растушевкой теней или карандаша.

ТОП-5 бьюти-ошибок в макияже, которые дешевят образ pinterest

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