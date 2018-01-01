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Лунный календарь окрашивания на май 2021 года

Изучите благоприятные дни для окрашивания волос в мае.
Лунный календарь окрашивания на май 2021 года
Лунный календарь окрашивания на май 2021 года
pinterest.com

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Если Вы наконец-то решили сменить оттенок волос, то советуем изучить наш список самых модных окрашиваний сезона: сюда вошли золотистый блонд, яркие медные оттенки, smoky hair в холодной пепельной гамме. К примеру, Селена Гомес недавно стала пепельной блондинкой. И стоит признать, что такой оттенок волос звезде очень к лицу.

Лунный календарь окрашивания на май 2021 года
Лунный календарь окрашивания на май 2021 года
pinterest.com
Лунный календарь окрашивания на май 2021 года
Лунный календарь окрашивания на май 2021 года
pinterest.com
Лунный календарь окрашивания на май 2021 года
Лунный календарь окрашивания на май 2021 года
pinterest.com

Кстати, цвет года, согласно Институту Pantone, — глубокий серый. И если вы не боитесь оригинальных решений, попросите мастера сделать вам равномерное окрашивание в холодный пепельный оттенок (стилисты советуют сделать ставку также на пепельный с синеватым подтоном).

Лунный календарь окрашивания на май 2021 года
Лунный календарь окрашивания на май 2021 года
pinterest.com
Лунный календарь окрашивания на май 2021 года
Лунный календарь окрашивания на май 2021 года
pinterest.com

А чтобы окрашивание вас не разочаровало, запланируйте поход в салон по лунному календарю.

Благоприятные дни для окрашивания в мае:

2, 12, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29 мая.

Нейтральные дни для окрашивания в мае:

1, 4, 5, 7, 8, 10, 13, 14, 24, 30 мая.

Неблагоприятные дни для окрашивания в мае:

3, 6, 9, 11, 16, 31 мая.

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Теги: лунный календарь, модные окрашивания
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Источник: Ivonа bigmir)net

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