Изучите благоприятные дни для окрашивания волос в мае.

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Если Вы наконец-то решили сменить оттенок волос, то советуем изучить наш список самых модных окрашиваний сезона: сюда вошли золотистый блонд, яркие медные оттенки, smoky hair в холодной пепельной гамме. К примеру, Селена Гомес недавно стала пепельной блондинкой. И стоит признать, что такой оттенок волос звезде очень к лицу.

Лунный календарь окрашивания на май 2021 года pinterest.com

Лунный календарь окрашивания на май 2021 года pinterest.com

Лунный календарь окрашивания на май 2021 года pinterest.com

Кстати, цвет года, согласно Институту Pantone, — глубокий серый. И если вы не боитесь оригинальных решений, попросите мастера сделать вам равномерное окрашивание в холодный пепельный оттенок (стилисты советуют сделать ставку также на пепельный с синеватым подтоном).

Лунный календарь окрашивания на май 2021 года pinterest.com

Лунный календарь окрашивания на май 2021 года pinterest.com

А чтобы окрашивание вас не разочаровало, запланируйте поход в салон по лунному календарю.

Благоприятные дни для окрашивания в мае:

2, 12, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29 мая.

Нейтральные дни для окрашивания в мае:

1, 4, 5, 7, 8, 10, 13, 14, 24, 30 мая.

Неблагоприятные дни для окрашивания в мае:

3, 6, 9, 11, 16, 31 мая.

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