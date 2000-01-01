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Тренды:

Какие оттенки помад будут в тренде этим летом?

Ivona рассказывает, какие оттенки помад будут в тренде этим летом.
Модные помады лето 2021
Модные помады лето 2021
pinterest.com

Зацелованные губы

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Да-да, девочки, теперь можно сильно не переживать, когда часть вашей помады после поцелуя с бойфрендом остается на его губах, и нужно срочно подкраситься. Не спешите доставать помаду, ведь полутон в совершенном тренде. Этот прием добавит образу легкую небрежность, но в то же время сделает его дерзким. Ориентируйтесь на винные оттенки, фуксию, или же нюд. Для максимальной естественности растушуйте помаду кисточкой.

Модные помады лето 2021
Модные помады лето 2021
pinterest.com

Коричневый

Такой макияж абсолютно универсален и подходит как для офиса, так и для вечернего выхода. Здесь выбор только за вами: подойдут, как спокойные оттенки коричневого, так и - насыщенные.

Модные помады лето 2021
Модные помады лето 2021
pinterest.com

Блеск

Блески для губ — еще один тренд, вернувшийся к нам прямиком из 90-х и начала 2000-х. Это отличный способ освежить образ и придать ему романтичной игривости. Блеск может быть совершенно прозрачным, с легким перламутром и даже с заметным глиттером.

Модные помады лето 2021
Модные помады лето 2021
pinterest.com

Яркий акцент

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Яркие губы — это неутомимая классика. Этот вариант одновременно строгий, но и дерзкий. Без внимания остаться сложно. Популярностью будет пользоваться палитра оттенков от красно-оранжевого до насыщенной фуксии, да и про бессменный алый визажисты не забыли. Главное, выбирайте помаду, которая не будет растекаться и скатываться, а также, чтобы она была в идеально уместном тандеме с вашим образом.

Модные помады лето 2021
Модные помады лето 2021
pinterest.com

Нюд

Да, тренд на «макияж без макияжа» не хочет нас покидать, что нас абсолютно не расстраивает. Используйте матовую или сатиновую помаду натурального цвета, а для вечернего выхода можно добавить акцент на глаза.

Модные помады лето 2021
Модные помады лето 2021
pinterest.com

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Теги: модная помада, макияж губ
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Источник: Ivonа bigmir)net

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