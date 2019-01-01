Девушки делают это каждый день. Но, зная все тонкости процесса, можно легко добиться максимально эффектного результата.

Подготовьте ресницы

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Для начала следует использовать керлер, чтобы придать ресницам изящный изгиб, а затем – нанесите на них праймер, который покроет их слоем текстуры, сделав их более объемными. Если же у вас нет под рукой праймера, - можно припудрить их или же использовать прозрачный гель для бровей.

Как правильно красить ресницы: ТОП-5 основных правил pinterest.com

Начинать красить следует с нижних ресниц

Важный момент: если красить сначала, наоборот, верхние, то они с вероятностью в 99% оставят на верхних веках отпечатки, пока вы заняты нижними.

Красить исключительно кончики ресниц – вариант для тех, кто предпочитает макияж без макияжа

Полноценный макияж ресниц таким образом, конечно, не получить. Чтобы ваша тушь проявила себя по максимуму, начинайте нанесение от корней. Это позволит «приподнять» ресницы и заодно сделать взгляд более открытым. Совершайте зигзагообразные движения – благодаря им получится как можно более качественно прокрасить каждую ресничку.

Белла Хадид pinterest.com

Прокрашивать ресницы следует с двух сторон

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Верхние ресницы почти что все девушки красят только с одной стороны – снизу. А вот сверху они остаются без туши – и это большое упущение. Чтобы ресницы были длиннее и объемнее, прокрашивайте их с двух сторон: как снизу, так и сверху.

С нижними ресницами будьте аккуратны

Если небрежно орудовать большой щеточкой от объемной туши, можно, во-первых, получить эффект паучьих лапок, во-вторых, запачкать кожу нижних век. Кстати, для нижних ресниц визажисты рекомендуют использовать водостойкие формулы, чтобы тушь не растеклась и не размазалась: в течение дня именно нижние ресницы больше соприкасаются с кожей.

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