Селена Гомес кардинально сменила имидж

Такой мы ее давно не видели!

Читай также: Самая желанная вещь из весеннего гардероба - у Эльзы Хоск

Селена Гомес пополнила ряды блондинок. Такими изменениями в образе она поделилась на своей странице в Инстаграм с многомиллионной аудиторией. Свой фирменный цвет эспрессо певица сменила на яркую платину.

Селена Гомес instagram.com/selenagomez

Как сообщили Никки Ли и Риавна Капри- совладельцы салона Nine Zero One, которые уже более десяти лет ухаживают за волосами Гомес, - им потребовалось более восьми часов работы и 200 кусочков фольги, чтобы поднять темно-каштановые волосы на целых семь уровней. Кроме того, мастера сохранили натуральный оттенок корней Селены, что одновременно добавило актуальности внешнему виду, облегчив процесс ухода за отросшими корнями.

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.