Селена Гомес кардинально сменила имидж
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Селена Гомес пополнила ряды блондинок. Такими изменениями в образе она поделилась на своей странице в Инстаграм с многомиллионной аудиторией. Свой фирменный цвет эспрессо певица сменила на яркую платину.
Как сообщили Никки Ли и Риавна Капри- совладельцы салона Nine Zero One, которые уже более десяти лет ухаживают за волосами Гомес, - им потребовалось более восьми часов работы и 200 кусочков фольги, чтобы поднять темно-каштановые волосы на целых семь уровней. Кроме того, мастера сохранили натуральный оттенок корней Селены, что одновременно добавило актуальности внешнему виду, облегчив процесс ухода за отросшими корнями.
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