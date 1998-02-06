Ivona рассказывает, какие дни мая наиболее благоприятны для похода в парикмахерскую, а когда со стрижкой стоит подождать.

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Май – время, когда очень хочется чего-то легкого и романтичного. Например, надеть летящее цветочное платье, и отправиться с любимым гулять под звездами. Почему бы и нет? А ещё – самое время решиться на новую стрижку, мечты о которой давно не дают покоя. С модными вариантами мы Вам поможем определиться, а там – дело за малым.

Начнем с самого беспроигрышного (и мегаэффектного) варианта — короткой стрижки. Многослойный боб, не требующий укладки, бунтарская стрижка пикси, гарсон - вот они, главные хиты сезона. Давно к ним приглядывались? Кажется, пора переходить к действиям.

Лунный календарь стрижек на май 2021 года pinterest.com

Лунный календарь стрижек на май 2021 года pinterest.com

Лунный календарь стрижек на май 2021 года pinterest.com

А если не хотите прощаться с длиной, попросите мастера сделать вам градуированную стрижку, фотогеничность которой уже доказали сотни блогеров и знаменитостей. Только не забудьте свериться с лунным календарем стрижек и записаться в любимый салон на подходящую дату.

Лунный календарь стрижек на май 2021 года pinterest.com

Лунный календарь стрижек на май 2021 года pinterest.com

Лунный календарь стрижек на май 2021 года pinterest.com

Благоприятные дни для стрижки в мае:

2, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26 мая.

Нейтральные дни для стрижки в мае:

1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 27, 28, 29, 30 мая.

Неблагоприятные дни для стрижки в мае:

5, 6, 11, 16, 17, 23, 31 мая.

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