Лунный календарь стрижек на май 2021 года
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Май – время, когда очень хочется чего-то легкого и романтичного. Например, надеть летящее цветочное платье, и отправиться с любимым гулять под звездами. Почему бы и нет? А ещё – самое время решиться на новую стрижку, мечты о которой давно не дают покоя. С модными вариантами мы Вам поможем определиться, а там – дело за малым.
Начнем с самого беспроигрышного (и мегаэффектного) варианта — короткой стрижки. Многослойный боб, не требующий укладки, бунтарская стрижка пикси, гарсон - вот они, главные хиты сезона. Давно к ним приглядывались? Кажется, пора переходить к действиям.
А если не хотите прощаться с длиной, попросите мастера сделать вам градуированную стрижку, фотогеничность которой уже доказали сотни блогеров и знаменитостей. Только не забудьте свериться с лунным календарем стрижек и записаться в любимый салон на подходящую дату.
Благоприятные дни для стрижки в мае:
2, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26 мая.
Нейтральные дни для стрижки в мае:
1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 27, 28, 29, 30 мая.
Неблагоприятные дни для стрижки в мае:
5, 6, 11, 16, 17, 23, 31 мая.
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