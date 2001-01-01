Цього року, вже 12-й рік поспіль, Фонд Yves Rocher в Україні відзначає свій особливий проєкт - Премію «Земля Жінок». Ціллю програми є підтримка жінок у їх боротьбі за збереження навколишнього середовища. Проєкт допомагає жінкам-екоактивісткам бути почутими, а також надає грошові дотації на подальший розвиток їх екоініціатив.

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Кожної весни ми оголошуємо переможців проєкту в рамках святкової церемонії. Цьогоріч у зв’язку з карантинними обмеженнями ми оголосили імена лауреаток Премії «Земля Жінок 2021» в Україні в онлайн-форматі. Запрошуємо вас детально ознайомитись з їх проєктами у наступному відеоролику:

https://www.youtube.com/watch?v=QEOtuRv79NM&t=1s

Жак Роше, син засновника бренду Yves Rocher та президент Фонду Yves Rocher, ніколи не приховував свого істинного захоплення незламною силою Жінок. Саме Жінки та їх невичерпний ентузіазм і віра надихнули його на створення у 2001 році Премії «Земля Жінок».

Фонд Yves Rocher відзначив найкращі жіночі екопроєкти України в рамках премії «Земля Жінок 2021» Прес-служба

Цього року Премія відзначає свій ювілей – 20 років із моменту заснування! За цей час у всьому світі понад 500 жінок отримали гранти на розвиток своїх екопроєктів. Традиційно проєкт проводять в 15 країнах (Франція, Україна, Німеччина, Росія, Мексика, Швейцарія, Марокко, Португалія, Туреччина, Італія та інші), проте екоініціативи лауреаток Премії охопили понад 50 країн світу!

В Україні проєкт з’явився у 2010 році і за 12 років Фонд Yves Rocher відзначив 36 проєктів та виплатив їх авторкам гранти загальною сумою понад 120 000 євро.

Задля вибору найкращих екопроєктів в кожній країні формується команда членів журі, які ретельно відбирають найбільш перспективні проєкти – такі, що направлені на захист навколишнього середовища, мають виражений соціальний або освітній характер. Журі обирають трьох лауреаток, які отримують гранти на реалізацію та розвиток своїх ініціатив номіналом 5 000, 3 000 и 2 000 євро за І, ІІ та ІІІ місця відповідно. Лауреатка І-ї премії бере участь у Міжнародному конкурсі в Парижі та має можливість отримати грант 10 000 євро у разі перемоги.

До складу українського журі 10-ї премії «Земля Жінок» увійшли:

Анна Запталова, генеральна директорка компанії «Ів Роше Україна»; Алла Клименко, психологиня, мотиваційна спікерка, засновниця проєкту «Upgrade»; Анна Земскова, головна редакторка журналу «Harper’s Bazaar Ukraine»; Євгенія Аратовська, кураторка проєкту «Україна без сміття», лауреатка Премії «Земля Жінок» 2016 року; Катерина Світлична, головна редакторка журналу «Караван Историй»; Наталія Ємеліна, головна редакторка журналів «Единственная» та «Твой Малыш»; Ната Жижченко, лідерка гурту «ONUKA»; Олександра Буринська, головна редакторка журналу «Cosmopolitan»; Олександр Ладанівський, мандрівник, фотограф та блогер; Соня Забуга, головна редакторка журналу «ELLE Ukraine»; Тарас Тополя, лідер гурту «Антитіла», молодіжний посол UNICEF в Україні, амбасадор проєкту «U-report».

Журі оцінювали проєкти за такими критеріями: надійність організації/проєкту, позитивний вплив проєкту на навколишнє середовище, практична користь та соціальна важливість проєкту для місцевих громад та/або України в цілому, якість зв’язку проєкта з місцевими громадами та організаціями, історія досягнень / конкретні результати, обґрунтування бюджету, мотивація та відданість керівника проєкту, оригінальність/інноваційність проекту, перспективи розвитку проєкту.

Переможці Премії «Земля Жінок 2021»:

1. Марія Пасайлюк – лауреатка премії 1-го ступеня з проєктом «Відтворення рідкісного, їстівного, лікувального гриба Polyporus umbellatus». Проєкт направлений на відтворення червонокнижного виду грибів Polyporus umbellatus на території Косівщини Івано-Франківської області. Завдяки авторській технології вирощування міцелію у лабораторних умовах, використовуючи опале листя, та подальшому винесенню грибниць у природу, планується збільшення кількості локалітетів гриба у природі з 6 до 250. Завдяки цій технології Марії та її однодумцям вже вдалося врятувати інших рідкісний гриб - Квіткохвістник Арчера. Його буде винесено із наступного видання Червоної книги України.

Марія Пасайлюк – лауреатка премії 1-го ступеня з проєктом «Відтворення рідкісного, їстівного, лікувального гриба Polyporus umbellatus» Прес-служба

Проєкт «Відтворення рідкісного, їстівного, лікувального гриба Polyporus umbellatus» Прес-служба

Проєкт «Відтворення рідкісного, їстівного, лікувального гриба Polyporus umbellatus» Прес-служба

2. Ксенія Костенко – лауреатка премії 2-го ступеня з проєктом «ЗОЛОТО ЗЕМЛІ». Мета проєкту: запобігання знищенню родючих ґрунтів шкідливими відходами від птахофабрик шляхом популяризації, навчання аграріїв унікальній технології переробки відходів на органічне добриво «PlantFeed». Згідно з ідеєю, відходи з птахофабик не скидатимуть на поля, а відправлятимуть на переробку та виробництво екодобрива «PlantFeed».

Ксенія Костенко – лауреатка премії 2-го ступеня з проєктом «ЗОЛОТО ЗЕМЛІ» Прес-служба

Проєкт «ЗОЛОТО ЗЕМЛІ» Прес-служба

Проєкт «ЗОЛОТО ЗЕМЛІ» Прес-служба

3. Дар’я Богданова – лауреатка премії 3-го ступеня з проєктом «Agrohub «Паросток». Метою проєкту є підтримка створеного на базі школи агрокомплексу, в якому учнів навчають землеробству, вирощуванню зелені та овочів. Взимку та восени учні споживають у їдальні школи вирощені власноруч рослини. Навесні учні продають саджанці овочів та квітів, розвиваючи свої підприємницькі навички.

Дар’я Богданова – лауреатка премії 3-го ступеня з проєктом «Agrohub «Паросток» Прес-служба

Проєкт «Agrohub «Паросток» Прес-служба

Проєкт «Agrohub «Паросток» Прес-служба

Ми вітаємо лауреаток з перемогою і віримо, що їх проєкти будуть і надалі активно розвиватися та діяти на благо суспільства, біорізноманіття та Планети в цілому! Ми дякуємо лауреаткам, учасницям Премії «Земля Жінок», а також усім екоактивістам за надважливу справу, яку ви робите щодня для навколишнього середовища!

Вже зовсім скоро, влітку 2021, буде відкрито збір анкет для участі у Премії «Земля Жінок 2022»! Чекайте анонси у соціальних мережах Yves Rocher Ukraine та на сайті yves-rocher.ua.

Детальніше про Премію «Земля Жінок» – за посиланнями:

https://www.yves-rocher-fondation.org/

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