Как ухаживать за волосами дома: 5 секретов профессионалов

Даже в домашних условиях и за небольшие деньги можно профессионально ухаживать за волосами. Как – читай на Ivona.

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Красивые, здоровые и ухоженные волосы – мечта каждой девушки, однако не у всех получается достичь желаемого результата. И тогда появляются мысли, что у вас какие-то не такие волосы или для того чтобы волосы выглядели ухоженными нужно потратить минимум миллион. На самом деле дело не в типе волос и не в потраченных средствах, а в соблюдении некоторых правил ухода, говорят Ния Никель и Катя Хропата, основательницы студии Priton Krasy.

Ния Никель и Катя Хропата пресс-служба

Правило №1: Правильно мыть кожу головы

Да, именно кожу головы, а не волосы. Не существует жирных волос, существуют более активные сальные железы. То есть надо мыть кожу головы: дважды шампунем, затем применять маску, затем кондиционер (кондиционер и маска не должны попадать на корни волос). Шампунь надо сначала выдавить себе в ладони и равномерно распределить по ним, затем втирать в кожу головы массирующими движениями кончиков пальцев, особое внимание уделять макушке (именно там секрет объема). Первый раз мы смываем загрязнение внешней среды: пыль, грязь и прочее. Второй раз – выделения желез. После этого надо нанести маску, разделяя волосы пальцами и не допускать попадания на кожу головы. Далее выдержать заявленное в инструкции время, но и не передерживать, потому что волосы станут жирными и не держать меньше, потому что не успеет сработать. Смыть маску, нанести на несколько минут кондиционер и смыть его.

После этого применять термозащиту для сушки волос.

Функции средств:

шампунь очищает кожу головы от грязи и приоткрывает чешую волоса. Это его единственная функция, поэтому шампуня 3 в 1 не существует, это маркетинг.

маска питает волосы, увлажняет или подкрашивает. Поэтому ее нужно наносить после шампуня, когда чешуя приоткрыта.

кондиционер закрывает чешую и не дает ей ломаться от механических повреждений (ломки во время расчесывания).

термозащита выполняет роль защиты не только от термоприборов (утюжек и фен), но имеет и фильтры SPF, защищающие от грязи, ультрафиолета и других вредных воздействий. Сушить без термозащиты нельзя, потому что волосы не созданы для выдержки таких температур.

Два запрета при мытье головы:

никогда не мойте волосы вниз головой. Это против роста волос и когда чешуя открывается от шампуня – она ​​обламывается под массой водного потока.

не ходите в полотенце. Его функция впитывать влагу и когда вы ходите час в полотенце, то оно забирает не только лишнюю влагу, но и нужную, поэтому волосы становятся сухими и ломкими.

Как ухаживать за волосами в домашних условиях пресс-служба

Как ухаживать за волосами в домашних условиях пресс-служба

Правило № 2: Правильно подобрать косметику

Если у вас волосы окрашены в яркий цвет, то мыть голову нужно прохладной водой и исключительно бессульфатным шампунем, если аммиачной краской, то можно сульфатным.

Для окрашенных волос не подходят масла: молекулы таких средств большие и очень плотные и вытесняют молекулы краски. Используя условно кокосовое масло на окрашенные рыжие волосы, вы сокращаете срок яркого насыщенного цвета.

Для тонких волос без объема надо подбирать легкие по текстуре средства: флюиды, серумы, спреи. Маски и масла будут еще больше приглаживать и утяжелять волосы, и они будут выглядеть жирными и сбитыми.

Очень важно помнить, что существует несколько типов волос и они все разные по плотности и требованиям к косметике. Если ваши волосы европейского типа, то южнокорейская косметика вам вряд подойдет, потому что она разработана для азиатских волос.

Мы преимущественно советуем американскую косметику, потому что из-за разнообразия населения Америки, их косметика достаточно универсальна и подходит почти всем.

Как ухаживать за волосами в домашних условиях пресс-служба

Правило №3: Правильно сушить волосы

О главном – использовании термозащиты, мы уже сказали немножко выше, но есть еще несколько важных правил:

сушить волосы надо на браш, его размер подбирают в зависимости от длины волос. Браш полирует и приглаживает волосы. Они выглядят более ухоженными и блестящими. Очень часто волосы выглядят плохо не потому, что они повреждены, а потому, что неправильно высушены.

нельзя сушить волосы вниз головой. Логика такая же, как и при мытье волос (рассмотрели выше), но еще к тому же, так они сушатся неконтролируемо и растрепываются.

если вы пользуетесь утюжком или плойкой, то их можно применять только на сухие волосы. Если использовать на мокрые – можно сжечь волосы. Желательно и перед использованием этих инструментов сушить волосы на браш, тогда прическа будет аккуратной.

Как ухаживать за волосами в домашних условиях пресс-служба

Как ухаживать за волосами в домашних условиях пресс-служба

Краткий чеклист правил по уходу за волосами, которые ты можешь заскринить для удобства:

Мыть голову дважды шампунем втирая его в кожу головы массирующими движениями. Затем нанести маску и смыть. Затем нанести кондиционер и тоже смыть. Кондиционер и маска не должны касаться кожи головы.

Вытирать волосы полотенцем, нанести термозащиту и высушить на браш.

Нельзя:

Мыть и сушить волосы вниз головой.

Ходить в полотенце дольше пары минут.

Сушить волосы без термозащиты.

Использовать утюжок на влажные волосы.

Выходить на мороз с недосушенными волосами.

Надеемся, что эта статья была вам полезна и принесет много счастья и блеска!

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