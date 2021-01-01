Ivona рассказывает о важных лайфхаках, которые помогут сохранить стойкость помады на губах гораздо дольше.

Используйте карандаш

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Сначала нужно сделать контур, потом заштриховать губы карандашом, и только после этого наносить помаду. Карандаш создаст нужный барьер и не даст помаде растечься по линии вокруг рта, а также сделает цвет более насыщенным.

Пудра

Чтобы помада не забивалась в морщинки и трещинки по контуру губ, припудрите перед ее нанесением зону вокруг рта пудрой. Так вы забьете пробелы и помада будет ложиться ровнее.

Бьюти-лайфхаки: как сохранить стойкость помады на губах pinterest.com

Бумажные платочки

После нанесения помады промокните губы салфеткой и еще раз прокрасьте их. Еще один способ увеличить срок жизни помады на губах: нанести кистью на первый слой помады немного пудры через бумажный платочек. Сверху можно либо еще раз прокрасить губы той же помадой, либо нанести блеск.

Бьюти-лайфхаки: как сохранить стойкость помады на губах pinterest.com

Кисточка

Визажисты советуют наносить помаду кистью, так она ляжет более ровным и тонким слоем. Еще одно преимущество такого способа-возможность прорисовать ровный контур поверх карандаша.

Скраб

Согласитесь, выглядит очень непривлекательно, когда мы наносим помаду на сухие и обветренные губы. Используйте скраб для губ, чтобы убрать шелушение, и бальзам, чтобы смягчить кожу.

Бьюти-лайфхаки: как сохранить стойкость помады на губах pinterest.com

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