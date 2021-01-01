Как сделать макияж без макияжа: 4 главных приема
1. Всегда начинайте с полноценного ухода
Читай также: Что такое аджастер и как им пользоваться
В любых мейкап-ситуациях первый и самый важный шаг — это грамотно составленный уходовый ритуал, который должен включать очищение, обработку тональным средством и увлажнение, и все это — с учетом индивидуальных особенностей кожи и ее типа.
2. Маскируйте только тогда, когда это действительно необходимо
Этот пункт посвящен особенному средству в вашей косметичке — консилеру. Несмотря на то, что его советуют использовать для маскировки любых несовершенств кожи, перебарщивать с ним точно не стоит: наносите его в случае покраснений и высыпаний в области вокруг носа, пигментации и темных кругов под глазами, используя маленькую плоскую кисть с синтетической щетиной — так вы потеряете меньше продукта при его смешивании.
3. Добавьте немного хайлайтера
Для макияжа без макияжа и сияющей изнутри кожи не забудьте запастись средствами с хайлайт-эффектом или полноценным хайлайтером. Наносите хайлайтер на верхние точки щек, край носа, область под бровями. Такие акценты помогут выгодно подчеркнуть черты лица и грамотно расставить световые акценты.
4. Переключитесь на коричневую тушь
Для естественного акцента на глаза лучше всего использовать коричневую тушь — она подчеркнет взгляд, но убережет его от излишней драматичности.
Вам будет интересно прочитать на Ivona:
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.