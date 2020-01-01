Ivona делится советами, как замедлить старение кожи.

В чем польза?

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У процедуры есть ряд весомых плюсов. Лед моментально снимает образовавшиеся за ночь отеки, синяки и мешки под глазами, бодрит, помогает быстрее «включиться после сна». Такое температурное воздействие стимулирует кровообращение, благодаря чему цвет лица становится ровнее, а кожа приобретает сияние. Кроме того, регулярные «ледяные умывания» способствуют обновлению клеток кожи, замедляют старение и предотвращают появление морщин.

Как правильно использовать?

Для большей эффективности можно использовать для заморозки не только обычную чистую воду, но и различные активные ингредиенты. Например, чтобы усилить противоотечный эффект, — замораживайте отвар ромашки с парой капель масла виноградной косточки, а для детокса — зеленый чай с соком грейпфрута. Если ваша кожа очень сухая, можно добавить в смесь для заморозки сливки или косметические масла. Будьте аккуратны, растительные ингредиенты могут вызывать сильную аллергию. Прежде чем протирать все лицо льдом с таким составом, попробуйте на небольшом участке кожи и подождите некоторое время. Если не появилось раздражение — состав вам подходит.

Зачем по утрам протирать лицо кубиком льда? pinterest.com

И так, вот пошаговая инструкция, как правильно выполнять процедуру в домашних условиях:

Начните с очищения кожи. Используйте свой обычный гель или пенку для умывания. Если процедура выполняется вечером, не забывайте про тщательный демакияж.

Начинайте с зоны шеи и декольте и двигайтесь по массажным линиям, чтобы стимулировать отток лимфы.

Круговыми движениями продвигайтесь от носа к вискам и по параллельным линиям чуть выше и ниже

Аккуратно пройдите по зоне вокруг глаз, не задерживая кубик на одном месте больше 2−3 секунд и избегая сильного давления. Кожа здесь гораздо нежнее, чем на остальном лице и ее легче травмировать.

После протирания не используйте полотенце — дайте испариться оставшейся влаге самостоятельно

Если ваш лед был сделан из простой воды, в конце можно нанести тоник, а после него — сыворотку и крем.

Противопоказания

К сожалению, такой вид домашнего спа подходит не всем. Обладательницам чувствительной, склонной к раздражению кожи специалисты настоятельно рекомендуют не экспериментировать с перепадами температур, это может негативно сказаться на состоянии кожи. То же самое касается людей, страдающих от акне и других воспалений — в этом случае лед может только усугубить ситуацию, так что лучше не рисковать.

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