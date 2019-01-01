Об’єм чи підкручування? Довжина чи підкручування? Більше не потрібно обирати між ефектами туші для вій! Нові формули тушей Yves Rocher забезпечують одразу декілька ефектів, необхідних вашим віям. Більше того, формули новинок містять цілий комплекс доглядових компонентів, що турбуються про ваші вії кожного дня.

Туш для Вій Метаморфоза Ультрачорна

Туш для Вій Метаморфоза ультрачорного відтінку повністю змінює ваш погляд: додає віям екстремального об'єму, вражаючої довжини та вигину, а також забезпечує стійкість макіяжу впродовж 12 годин!

Щіточка спеціальної форми з м'якими щетинками проста та зручна у використанні, ідеально профарбовує кожну вію від внутрішнього куточка ока до зовнішнього, гарантуючи приголомшливий результат: супероб'ємні, довгі, підкручені вії вугільно-чорного кольору. Легка текстура дозволяє наносити туш у декілька шарів без утворення грудочок. Краса вашого макіяжу витримає будь-які випробування!

Формула туші містить більше 88% інгредієнтів натурального походження, живильну Рицинову олію та Волошкову воду для лагідного догляду за віями. Завдяки такому складу туш підходить для чутливих очей, у тому числі при носінні контактних лінз. Живить та зміцнює вії.

Б’юті-підказки від Yves Rocher: яку туш для вій обрати Yves Rocher

Туш для Вій Об'єм та Догляд Чорна

Туш для Вій Об’єм та Догляд підкреслює виразність ваших очей, розділяє вії та додає їм помітного об'єму. Щіточка з густими щетинками з легкістю профарбовує кожну вію, розділяє їх та додає об'єму.

Веганська формула туші насиченого чорного кольору містить більше 83% інгредієнтів натурального походження та збагачена активними рослинними компонентами: Рициновою олією з живильними властивостями та Волошковою водою із заспокійливою дією. Завдяки такому складу туш лагідно доглядає за віями, живить та зміцнює їх. Підходить для чутливих очей, у тому числі, при носінні контактних лінз. Легка текстура дозволяє наносити туш у декілька шарів без утворення грудочок, - усе для максимально природного ефекту.

Б’юті-підказки від Yves Rocher: яку туш для вій обрати Yves Rocher

Туш для Вій Підкручування та Догляд Чорна

Вам більше не потрібно обирати між об’ємом та підкручуванням: Туш для Вій Підкручування та Догляд додає віям помітного об'єму та вигину. Щіточка особливої форми профарбовує, підкручує та розділяє вії, рівномірно розподіляючи туш. Формула з кремоподібною текстурою насиченого чорного кольору дозволяє повторювати нанесення, не утворюючи грудочок. Фіксований вигин та приголомшливий об'єм гарантовано!

Формула туші містить більше 85% інгредієнтів натурального походження, включаючи живильну Рицинову олію та Волошкову воду для лагідного догляду за віями. Завдяки такому складу туш підходить для чутливих очей, у тому числі при носінні контактних лінз. Живить та зміцнює вії.

Б’юті-підказки від Yves Rocher: яку туш для вій обрати Yves Rocher

Туш для Вій Довжина та Догляд Чорна

Вам більше не потрібно обирати між довжиною та об’ємом: Туш для Вій Довжина та Догляд помітно збільшує довжину та об'єм вій, надаючи їм форми віяла.

Гнучка щіточка конічної форми забезпечує точне нанесення, ідеально профарбовує, подовжує та розділяє навіть найкоротші вії. Легка текстура дозволяє наносити туш у декілька шарів без утворення грудочок до отримання бажаного результату.

Веганська формула туші насиченого чорного кольору містить більше 83% інгредієнтів натурального походження, збагачена Рициновою олією та Волошковою водою для лагідного догляду за віями. Завдяки такому складу туш підходить для чутливих очей, у тому числі при носінні контактних лінз. Живить та зміцнює вії.

Б’юті-підказки від Yves Rocher: яку туш для вій обрати Yves Rocher

Туш для Вій Метаморфоза Водостійка Ультрачорна

Екстремальний об'єм, вражаюча довжина та вигин, ультрачорний відтінок, водостійкість, - Туш для Вій дарує справжню Метаморфозу вашим очам!

Водостійка Туш для Вій Метаморфози ультрачорного відтінку повністю змінює ваш погляд: додає віям екстремального об'єму, вражаючої довжини та вигину, а також забезпечує стійкість макіяжу впродовж 12 годин!

Щіточка спеціальної форми з м'якими щетинками проста та зручна у використанні, ідеально профарбовує кожну вію від внутрішнього куточка ока до зовнішнього, гарантуючи приголомшливий результат: супероб'ємні, довгі, підкручені вії вугільно-чорного кольору.

Б’юті-підказки від Yves Rocher: яку туш для вій обрати Yves Rocher

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