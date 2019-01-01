Что нужно знать, перед тем как делать инъекции ботокса?

В 21 веке инъекционная косметология стала набирать огромную популярность. Как это обычно бывает, первыми ее стали использовать именно в косметологии в США, дальше эти услуги стали очень востребованными и в Европе, и в Азии.

Инъекционная косметология Киев – один из самых популярных запросов сегодня и к нашим косметологам.

Самым известным (из-за того, что он стал первым) является ботокс. Это препарат, используется в медицине для расслабления мышц. Именно это его свойство и стало ключевым фактором применять его в эстетической медицине.

Что дает инъекционная косметология?

Если говорить о ботулинотерапии, то она применяется для борьбы с морщинами. Препараты, используемые для расслабления мышц, позволяют остановить естественные заломы кожи в местах мимических сокращений, расслабляют мышцы и разглаживают морщины.

Есть и другие виды препаратов, которые используются в инъекционной косметологии – филлеры. Они призваны заполнять морщины, впадины, выравнивать контур лица. Опытный косметолог должен подобрать тот препарат, который показан для терапии именно вам. С учетом возраста, скорости метаболизма, генетических особенностей, типа кожи и строения лица.

Хотите сделать инъекции ботокса? Вам следует знать эти вещи:

Любая инъекционная процедура косметологии, в том числе, и ботулинотерапия, делается по показаниям. Это ответственный шаг, и нельзя прийти к косметологу по сиюминутному желанию. Предварительно запишитесь на консультацию. Уколы ботокса инъецируют с профилактической целью против ранних морщин, а также для устранения уже сформированных. Основное назначение ботокса – снизить гипертонус мышц лица и шеи. Если косметологу удается снять излишнее напряжение в мышцах, как результат – мы видим разглаживание морщин.

Инъекции красоты: что важно знать об инъекционной косметологии пресс-служба

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Ін'єкції краси: що важливо знати про ін'єкційну косметологію

У 21 столітті ін'єкційна косметологія стала набирати величезну популярність. Як це зазвичай буває, першими її стали використовувати саме в косметології в США, далі ці послуги стали дуже затребуваними і в Європі, і в Азії.

Ін'єкційна косметологія Київ - один з найпопулярніших запитів сьогодні і до наших косметологів.

Найвідомішим (через те, що він став першим) є ботокс. Цей препарат використовується в медицині для розслаблення м'язів. Саме ця його властивість і стала ключовим фактором застосовувати його в естетичній медицині.

Що дає ін'єкційна косметологія?

Якщо говорити про ботулінотерапіі, то вона застосовується для боротьби зі зморшками. Препарати, що використовуються для розслаблення м'язів, дозволяють зупинити природні заломи шкіри в місцях мімічних скорочень, розслаблюють м'язи і розгладжують зморшки.

Инъекции красоты: что важно знать об инъекционной косметологии пресс-служба

Є й інші види препаратів, які використовуються в ін'єкційній косметології - філери. Вони покликані заповнювати зморшки, западини, вирівнювати контур обличчя. Досвідчений косметолог повинен підібрати той препарат, який показаний для терапії саме вам. З урахуванням віку, швидкості метаболізму, генетичних особливостей, типу шкіри і будови обличчя.

Хочете зробити ін'єкції ботокса? Вам слід знати ці речі:

Будь-яка ін'єкційна процедура косметології, в тому числі, і ботулінотерапія, робиться за показаннями. Це відповідальний крок, і не можна прийти до косметолога по миттєвому бажанню. Попередньо запишіться на консультацію. Уколи ботокса ін'єктують з профілактичною метою проти ранніх зморшок, а також для усунення вже сформованих. Основне призначення ботокса - знизити гіпертонус м'язів обличчя і шиї. Якщо косметологу вдається зняти зайву напругу в м'язах, як результат - ми бачимо розгладження зморшок.

У мережі салонів Vse Gladko працюють тільки висококваліфіковані фахівці з медичною освітою і великим досвідом роботи. Тому ми завжди впевнені в результаті і пропонуємо нашим клієнтам тільки реально працюючі процедури з використанням кращих в світі препаратів.

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