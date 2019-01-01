ТОП-3 способа удаления волос на лице в домашних условиях.

Как избавиться от волос на лице в домашних условиях pinterest.com

Депиляция лица воском и сахаром являются оптимальными способами избавиться от нежелательных волос на лице в домашних условиях.

Перед тем, как удалять волосы на лице в домашних условиях с помощью воска или сахара, необходимо очистить и продезинфицировать депилируемую зону. Для этого подойдут специальные «гели перед депиляцией» или же обычный хлоргексидин. После дезинфекции необходимо обезжирить кожу тальком. Сахарная паста легко смывается теплой водой. Для того же, чтобы удалить остатки воска, вам потребуется минерализованное масло. Обязательно после проведения процедуры нанесите на кожу успокаивающий крем.

Депиляция лица воском

В продаже есть большое количество готовых восковых полосок для депиляции зоны над губой. Также вы можете использовать воск в кассетах. Кассеты имеют принцип шариковой ручки. Техника достаточно проста. Читай также: Как подтянуть обвисшие руки: 5 эффективных упражнений Вам необходимо будет нанести картриджем воск на зону над губой. Воск должен наноситься строго по росту волос. Сверху нужно приклеить бандаж, тканевую полоску. Бандажи продаются в тех же магазинах, что и воск. Далее нужно сорвать бандаж резким движением против роста волос, параллельно коже.

Депиляция лица воском pinterest.com

Депиляция лица сахаром

Принцип депиляции сахаром в картридже точно такой же, как и воском. Но есть одно важное отличие! Сахар, в отличие от воска, нужно наносить строго против роста волос. Снимать же состав нужно в свою очередь по росту волос.

Если вы решили самостоятельно удалить волосы на лице в домашних условиях с помощью воска или сахара, вам необходимо знать, что снимать состав нужно строго параллельно коже. Также во время снятия воска и сахара, обязательно нужно натягивать кожу, в противном случае можно поставить синяк или повредить верхний слой кожи.

Депиляция лица сахаром pinterest.com

Крем для депиляции

Крема для депиляции считаются достаточно действенными способами удаления волос. И если они не всегда могут справиться с жесткими грубыми волосами, то нежный пушок над губой вполне помогут убрать.

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Очень важно знать, что такие крема имеют сложный химический состав, то есть очень токсичны. Поэтому, используя их, строго следуйте инструкции. Перед применением средства сделайте тест на аллергию, нанесите небольшое количество крема на сгиб локтя, проследите за реакцией кожи на крем.

Крема для депиляции делятся в зависимости от зоны воздействия. Ни в коем случае не наносите на зону над губой крем для депиляции тела. Используйте только крема для депиляции лица!

Крем для депиляции pinterest.com

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