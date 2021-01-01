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ТОП-5 модных ароматов

С этими ароматами Вы никого не оставите равнодушными!
ТОП-5 модных ароматов
ТОП-5 модных ароматов
Ivona bigmir)net

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Качественный парфюм – визитная карточка каждой женщины, которая с первых секунд может поведать многое о его обладательнице. Цветочные, восточные, древесные… Каждый запах несет в себе определенную тайну и загадку, которую очень хочется разгадать. Мы составили для Вас подборку из пяти самых модных ароматов, с которыми Вы точно будете себя чувствовать уверенными и сексуальными!

Yves Rocher Comme une Evidence Intense

Yves Rocher Comme une Evidence Intense
Yves Rocher Comme une Evidence Intense
https://www.yves-rocher.ua/

Главной нотой Аромата остается Дамасская Роза. Выращенная в жарком климате Туниса, ее эфирные масла придают аромату медово-сладкие бархатные ноты. Особенно ярко ее аура начинает раскрываться через некоторое время после нанесения парфюма. Сладкий и чувственный, современный и привлекательный. Этот аромат дарит удивительную гармонию эмоций, подчеркивая уникальную женскую природу.

Yves Saint Laurent Black Opium Floral Shock

Yves Saint Laurent Black Opium Floral Shock
Yves Saint Laurent Black Opium Floral Shock
https://www.ysl.com/

В аромате чувствуется французский шарм, раскованность, великолепие цветочных и фруктовых акцентов. Раскрывается парфюм нетривиальным сочетанием белой фрезии и терпкого бергамота, которые обрамлены кисло-сладким дуэтом лимона и груши. Ноткам сердца характерно взвешенное, умиротворяющее звучание гардении, дополненное прохладой апельсинового цвета. Неординарное сплетение роскошного янтаря и белого мускуса чувственно дополняется душистыми отзвуками кофе, создавая соблазнительный шлейф.

Mary Kay Thinking of Love™

Mary Kay Thinking of Love™
Mary Kay Thinking of Love™
https://www.marykay.ua/

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Парфюмерная вода Thinking of Love™ специально создана для того, чтобы быть идеальным подарком. Цветочные ноты нежного аромата разбудят в памяти все самые приятные моменты, которые связаны с самым волшебным чувством - любовью. К флакону прикреплен снимающийся медальон, а в коробку аромата вложена карточка, на которой можно написать все, что вы чувствуете.

Dolce&Gabbana Anthology L'Imperatrice 3

Dolce&Gabbana Anthology L'Imperatrice 3
Dolce&Gabbana Anthology L'Imperatrice 3
https://www.dolcegabbana.com/

Туалетная вода D&G Anthology L`Imperatrice 3 – аромат-загадка, аромат-волшебство и роскошь экзотических далеких стран. Такой аромат заставляет оборачиваться мужчин, женщины с D&G Anthology L`Imperatrice 3 – всегда неотразимы, обольстительны и в центре внимания. Запах подходит и для офисного дневного костюма, и для вечерних, романтических свиданий. Этот аромат – искусно подобранный парфюмерами коктейль женского обаяния и шарма.

Dior Miss Dior

Dior Miss Dior
Dior Miss Dior
https://www.dior.com/

Данный аромат является эталоном качества, гениальным творением, по достоинству оцененным тысячами успешных женщин и десятками именитых критиков. Его основа – это шипровые и фруктовые аккорды. Начальная нота ласкает обоняние свежестью коктейля спелых цитрусовых, приправленного душистым бергамотом. Немного времени, и она превращается в ноту «сердца», элегантную и утонченную, пахнущую изысканной розой и жасмином. Незабываемый шлейф оставляет трио пачули, сандала и ветивера.

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Теги: парфюмерия, модные ароматы
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Источник: ivоna bigmir)net

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