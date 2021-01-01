ТОП-5 модных ароматов

С этими ароматами Вы никого не оставите равнодушными!

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Качественный парфюм – визитная карточка каждой женщины, которая с первых секунд может поведать многое о его обладательнице. Цветочные, восточные, древесные… Каждый запах несет в себе определенную тайну и загадку, которую очень хочется разгадать. Мы составили для Вас подборку из пяти самых модных ароматов, с которыми Вы точно будете себя чувствовать уверенными и сексуальными!

Yves Rocher Comme une Evidence Intense Yves Rocher Comme une Evidence Intense https://www.yves-rocher.ua/

Главной нотой Аромата остается Дамасская Роза. Выращенная в жарком климате Туниса, ее эфирные масла придают аромату медово-сладкие бархатные ноты. Особенно ярко ее аура начинает раскрываться через некоторое время после нанесения парфюма. Сладкий и чувственный, современный и привлекательный. Этот аромат дарит удивительную гармонию эмоций, подчеркивая уникальную женскую природу.

Yves Saint Laurent Black Opium Floral Shock Yves Saint Laurent Black Opium Floral Shock https://www.ysl.com/

В аромате чувствуется французский шарм, раскованность, великолепие цветочных и фруктовых акцентов. Раскрывается парфюм нетривиальным сочетанием белой фрезии и терпкого бергамота, которые обрамлены кисло-сладким дуэтом лимона и груши. Ноткам сердца характерно взвешенное, умиротворяющее звучание гардении, дополненное прохладой апельсинового цвета. Неординарное сплетение роскошного янтаря и белого мускуса чувственно дополняется душистыми отзвуками кофе, создавая соблазнительный шлейф.

Mary Kay Thinking of Love™ Mary Kay Thinking of Love™ https://www.marykay.ua/

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Парфюмерная вода Thinking of Love™ специально создана для того, чтобы быть идеальным подарком. Цветочные ноты нежного аромата разбудят в памяти все самые приятные моменты, которые связаны с самым волшебным чувством - любовью. К флакону прикреплен снимающийся медальон, а в коробку аромата вложена карточка, на которой можно написать все, что вы чувствуете.

Dolce&Gabbana Anthology L'Imperatrice 3 Dolce&Gabbana Anthology L'Imperatrice 3 https://www.dolcegabbana.com/

Туалетная вода D&G Anthology L`Imperatrice 3 – аромат-загадка, аромат-волшебство и роскошь экзотических далеких стран. Такой аромат заставляет оборачиваться мужчин, женщины с D&G Anthology L`Imperatrice 3 – всегда неотразимы, обольстительны и в центре внимания. Запах подходит и для офисного дневного костюма, и для вечерних, романтических свиданий. Этот аромат – искусно подобранный парфюмерами коктейль женского обаяния и шарма.

Dior Miss Dior Dior Miss Dior https://www.dior.com/

Данный аромат является эталоном качества, гениальным творением, по достоинству оцененным тысячами успешных женщин и десятками именитых критиков. Его основа – это шипровые и фруктовые аккорды. Начальная нота ласкает обоняние свежестью коктейля спелых цитрусовых, приправленного душистым бергамотом. Немного времени, и она превращается в ноту «сердца», элегантную и утонченную, пахнущую изысканной розой и жасмином. Незабываемый шлейф оставляет трио пачули, сандала и ветивера.

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