Лунный календарь стрижек на апрель 2021 года
Так и не решились сделать то самое желанное каре в марте? Сделайте это в апреле! Тем более, ультрастильные короткие стрижки вовсе не думают покидать ряды актуальных бьюти-трендов.
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Согласно главным тенденциям в весеннем сезоне самыми популярными стрижками будут боб-каре, гарсон, каскад, и естественно – длинные волосы, которые также нуждаются в тщательном уходе и регулярном обновлении в виде избавления от секущихся кончиков.
Конечно, обязательно нужно свериться с лунным календарем стрижек (даже если планируете просто подравнять кончики) — а как еще определить подходящую дату для похода в салон?
Благоприятные дни для стрижки в апреле:
1, 3, 4, 5, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 30 апреля.
Нейтральные дни для стрижки в апреле:
2, 8, 9, 10, 27, 29 апреля.
Неблагоприятные дни для стрижки в апреле:
6, 7, 11, 12, 19, 26, 28 апреля.
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