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Лунный календарь стрижек на апрель 2021 года

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Ivona рассказывает, какие дни апреля наиболее благоприятны для обновления стрижки.
Лунный календарь стрижек на апрель 2021 года
Лунный календарь стрижек на апрель 2021 года
pinterest.com

Так и не решились сделать то самое желанное каре в марте? Сделайте это в апреле! Тем более, ультрастильные короткие стрижки вовсе не думают покидать ряды актуальных бьюти-трендов.

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Согласно главным тенденциям в весеннем сезоне самыми популярными стрижками будут боб-каре, гарсон, каскад, и естественно – длинные волосы, которые также нуждаются в тщательном уходе и регулярном обновлении в виде избавления от секущихся кончиков.

Лунный календарь стрижек на апрель 2021 года
Лунный календарь стрижек на апрель 2021 года
pinterest.com
Лунный календарь стрижек на апрель 2021 года
Лунный календарь стрижек на апрель 2021 года
pinterest.com
Лунный календарь стрижек на апрель 2021 года
Лунный календарь стрижек на апрель 2021 года
pinterest.com
Лунный календарь стрижек на апрель 2021 года
Лунный календарь стрижек на апрель 2021 года
pinterest.com

Конечно, обязательно нужно свериться с лунным календарем стрижек (даже если планируете просто подравнять кончики) — а как еще определить подходящую дату для похода в салон?

Благоприятные дни для стрижки в апреле:

1, 3, 4, 5, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 30 апреля.

Нейтральные дни для стрижки в апреле:

2, 8, 9, 10, 27, 29 апреля.

Неблагоприятные дни для стрижки в апреле:

6, 7, 11, 12, 19, 26, 28 апреля.

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Теги: лунный календарь стрижек
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Источник: ivonа bigmir)net

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