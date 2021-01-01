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Ногти «Аврора»: встречаем новый nail-тренд прямо из Кореи

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Встречаем новый nail-тренд!
Ногти «Аврора»
Ногти «Аврора»
instagram.com/oneureun_nail

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За последние годы нам приходилось видеть различные и необычные идеи маникюра, включая дизайн ногтей с жемчугом, объемный стеклянный нейл-арт, который вовсе неприменимый к реальной жизни, но выглядит бесподобно благодаря своей эффектности. Но сейчас стоит обратить внимание на так называемые ногти «Аврора» - свежий и идеальный вариант весеннего маникюра в корейском стиле, который напоминает блеск хайлайтера на ногтях. Тренд уже набирает стремительную популярность в соцсетях.

Что такое Aurora nails?

Aurora nails – это новый тренд из Южной Кореи, вдохновленный Aurora Borealis, также называемый северным сиянием. Нельзя не обратить внимание на особенный блеск и невероятную красоту ногтей благодаря такому покрытию. Новомодный маникюр будет актуальным и в летний сезон. Такой вариант вполне подойдет для отпуска, к примеру, если офисный дресс-код не позволяет его применить.

Ногти «Аврора»
Ногти «Аврора»
instagram.com/oneureun_nail
Ногти «Аврора»
Ногти «Аврора»
instagram.com/oneureun_nail

Как повторить бьюти-тренд?

Нежных переливов с радужным эффектом можно добиться с помощью специально созданных гелей Aurora. Только есть два момента: применять их рекомендуется только в салонах, и когда их можно будет встретить на украинском рынке – этот вопрос остается открытым. Но выход есть: можно использовать специальные опалесцирующие прозрачные лаки для ногтей с различными оттенками, которые создадут похожий жемчужный эффект. В домашних условиях также можно воплотить подобный дизайн: используйте лак для ногтей с мелкими светоотражающими частицами.

Ногти «Аврора»
Ногти «Аврора»
instagram.com/oneureun_nail
Ногти «Аврора»
Ногти «Аврора»
instagram.com/oneureun_nail

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Теги: тренды маникюра, идеи для дизайна ногтей, ногти Аврора, весенний маникюр
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Источник: ivonа bigmir)net

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