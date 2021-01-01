Детокс: факты, мифы и польза

Детокс - это популярное слово в мире здоровья и красоты. Идея детокса заключается том, что время от времени нам нужно очищать организм от «токсичных отходов», чтобы оставаться здоровыми и бодрыми.

Считается, что детокс-диета это о быстрой потере веса, улучшении пищеварения, состояния волос, ногтей и кожи, а также повышении уровня энергии. Как правило такие диеты, длятся от одного дня до месяца и могут включать:

голодание в течение коротких периодов времени

употребление только фруктов и овощей

отказ от пшеницы и молочных продуктов

употребление ограниченного количества продуктов

избегать кофеина и алкоголя

Разрушая мифы

Если у вас нет серьезных заболеваний, ваше тело представляет собой хорошо развитую систему, которая самостоятельно проводит детоксикацию, удаление шлаков и токсинов. Ваше тело постоянно фильтрует, расщепляет и выводит токсины и продукты жизнедеятельности, такие как алкоголь, лекарства, продукты пищеварения, мертвые клетки, химические вещества от загрязнений.

Органы человека, такие как кожа, кишечник, печень и почки - постоянно «детоксифицируют» ваше тело с головы до пят, реагируя на сигналы, чтобы удалить любые продукты жизнедеятельности.

Нет никаких таблеток или определенных напитков, пластырей или лосьонов, которые могли бы сделать волшебную работу. Например, если вы злоупотребили алкоголем, печень усердно работает, чтобы расщепить алкоголь на продукты, которые она может удалить.

Пить много жидкости - разумная стратегия, но избыток воды может быть также опасен, как и её недостаток.

Для большинства людей сбалансированная диета и регулярная физическая активность являются единственными способами поддерживать и качественно улучшать свое здоровье.

Если вы хотите похудеть, подумайте об уменьшении размеров порций и не забывайте вести активный образ жизни каждый день unsplash.com

Люди часто говорят, что после детоксикации чувствуют себя лучше, и связывают это чувство с тем, что они едят/не едят. Однако отказ от курения, употребление меньшего количества алкоголя, хороший сон, свежий воздух и физические упражнения также помогут вам почувствовать себя здоровее и лучше.

Польза фруктов и овощей

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Детокс-диеты часто говорят о пользе фруктов и овощей. Конечно, фрукты и овощи - важная часть сбалансированной диеты. Они содержат витамины, минералы, антиоксиданты и пищевые волокна, но ни один фрукт или овощ не могут обеспечить «лекарство» или «чудо» - важно разнообразие. Фруктовый сок и смузи следует ограничивать до 150 мл в день, чтобы не употреблять слишком много сахара.

Если вы здоровы, не питайтесь по лечебнму меню

Сторонники детокс-диет часто заявляют, что для «детоксикации» организма нужно исключить такие продукты, как пшеница и молочные продукты. На самом деле эти продукты содержат важные питательные вещества. Помните, что может быть вредно, исключать эти продукты из рациона, особенно если вы не заменяете их другими продуктами. Если вы считаете, что у вас аллергия или непереносимость молока, пшеницы или любой другой пищи, обратитесь к врачу для постановки правильного диагноза.

Детокс-диеты - это скорее маркетинговый миф, чем диетическая реальность unsplash.com

Факты о голодании

Пост или голодание ограничивает потребление не только калорий, но и важных питательных веществ, необходимых для здоровья и благополучия.

Может произойти быстрая потеря веса, но эта потеря веса в основном связана с водой и гликогеном (запасами углеводов в организме), а не с жиром. Вы можете чувствовать усталость и головокружение, и, вероятно, у вас будет меньше энергии, пока вы будете следовать экстремальной программе детоксикации.

Детокс: факты, мифы и польза unsplash.com

Кроме того, если вы поститесь, у вашего тела не будет необходимого топлива для выполнения физических упражнений. А физические упражнения это очень важный аспекта общего благополучия и здорового похудения.

Сбалансированная диета

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Имеет смысл избегать чрезмерного употребления кофеина, алкоголя и продуктов с высоким содержанием жиров и сахара, а также есть свежие продукты, которые предполагают многие «детокс-диеты».

Если вы хотите оздоровиться, то лучшим способом остается сбалансированная диета, включающая:

не менее пяти порций овощей и фруктов каждый день;

небольшие порции цельнозерновых углеводов;

нежирное мясо, рыба, бобовые, орехи;

нежирные молочные продукты и их заменители;

ненасыщенные жиры.

Придерживайтесь разумных ограничений по употреблению алкоголя и кофеина. Не допускайте обезвоживания, употребляйте воду и напитки без сахара.

Если вы хотите похудеть, подумайте об уменьшении размеров порций и не забывайте вести активный образ жизни каждый день.

Вывод

Детокс-диеты - это скорее маркетинговый миф, чем диетическая реальность. Они звучат как отличная концепция, и было бы замечательно, если бы они действительно выполнили все, что обещали.

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