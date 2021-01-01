Это растение прекрасно увлажняет, заживляет, восстанавливает и подтягивает кожу, поэтому называется чудо-средством в косметологии.

Как использовать алоэ в уходе за кожей istockphoto.com

​Алоэ богато кальцием, железом, лецитином, магнием, калием, натрием, цинком, витаминами В1, В2, В6 и другими питательными веществами, положительно влияющими на состояние нашей иммунной системы.

Одно из качеств алоэ - способность заживлять раны, травмы, ожоги. Активные соединения алоэ проникают вглубь кожи и уменьшают разрушение клеток, улучшают приток крови. Растение также имеет хорошую способность стимулировать кожу в производстве эластина и коллагена, что положительно сказывается в антивозрастных процедурах.

Как использовать алоэ в домашних условиях для кожи

Нет ничего проще - просто купите в садовом магазине растение алоэ и используйте сок, находящийся в его крупных мясистых листьях. Лучше приобретать растения не моложе трех лет, тогда вы получите наибольший эффект.

Тоник

Чтобы приготовить тоник из алоэ выжмите сок из его листьев (2 столовые ложки) и добавьте в сок кипяченную и охлажденную воду (1 стакан), перемещайте - тоник готов! Тоник, наносимый на все лицо утром и вечером, закроет поры, осветлит и освежит цвет лица.

Увлажн яющий спрей

Алоэ - отличная база для домашнего спрея, который поможет увлажнить кожу и уберет жирный блеск. Просто смешайте 1 часть алоэ с 2-мя частями кипяченой остывшей воды, перелейте в распылитель и используйте при надобности.

Домашний скраб

Любители натурального отшелушивания в гель алоэ могут добавить коричневый сахар и лимонный сок, чтобы получить домашний скраб с успокаивающими, увлажняющими и осветляющими свойствами кожи лица и тела.

Как использовать алоэ в уходе за кожей istockphoto.com

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Использование в чистом виде

От растяжек. Гель алоэ вера отлично подойдет и для борьбы с растяжками-достаточно втирать его 2 раза в день в пораженные места, и эффект вы увидите уже через несколько недель применения. При местных проблемах. Свежий лист алоэ прикладывают к ранам, укусам насекомых, высыпаниям на коже, в том числе на герпесных, к опухшим железам. Как успокаивающее косметическое средство. Благодаря превосходным целебным свойствам вы можете нанести толстый слой геля алоэ вера на поврежденные бритвой участки после депиляции и дать ему высохнуть. Алоэ успокоит поврежденную кожу. При акне. Гель алоэ вера чрезвычайно полезен для кожи, подверженной акне, потому что он ограничивает секрецию кожного сала и успокаивает воспаление и, прежде всего, оказывает целебное действие на любые изменения. Он также эффективно борется со следами проблем с кожей, сглаживая полученные шрамы. На отдыхе при ожогах. Алоэ также является незаменимым компаньоном для отдыха, чтобы успокоить обожженную, покрасневшую кожу тела. Просто охладите его в холодильнике и деликатными массажными движениями нанесите гель алоэ на обоженные места.

Как использовать алоэ в уходе за кожей istockphoto.com

Маски с алоэ

Для увядающей кожи (разглаживает морщины, увлажняет). Необходимо смешать сок алоэ (1 ст. ложку) с медом (2 ст. ложки); нанести толстым слоем на предварительно очищенную кожу и оставить на 40 минут; затем смыть водой и нанести увлажняющий или смягчающий крем. Для всех типов кожи, универсальная. Смешать яичный желток, 1 чайн. ложку сметаны и 1 чайн. ложку сока алоэ. Нанести широкой кисточкой в несколько слоев на лицо, давая подсохнуть каждому слою. Подержать 20 минут, смыть вначале теплой водой, а после — прохладной. Для сухой кожи. Мякоть 1 крупного листа алоэ, чайная ложка меда и яичный желток смешиваются и наносятся на лицо. После высыхания маску снять тампоном, полезно будет после этой масли еще протереть кожу лица кубиком льда. Для жирной кожи. Смешайте 1 чайн. ложку меда и 1 чайн. ложку касторового или оливкового масла, добавьте желток и 1/2 чайн. ложки сока алое, добавьте немного овсяной муки и доведите всю маску до кашеобразного состояния. Нанесите на 20 минут и смойте теплой водой, а потом умойтесь холодной.

Как использовать алоэ в домашних условиях для кожи головы и волос

Ополаскиватель для блеска волос

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Промойте, разотрите несколько листьев. Взболтайте их с 2 чашками воды. Эту массу долейте горячей водой. Полученным раствором ополощите чистые еще влажные волосы. Напитанные волосы будут радовать здоровым блеском.

Как использовать алоэ в уходе за кожей istockphoto.com

Маски для волос

Витаминная маска. Соедините в равных пропорциях: масло касторовое, любой мед, свежий сок алое, органический сок лимона. Эту массу нужно взбить, натереть ею волосы у корней, оставить маску впитываться. А через полчаса хорошенько ополоснуть.

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Увлажняющая маска-обертывание. Потребуется 30 мл масла жожоба, пчелиный мед и сок листьев алоэ. Масло жожоба нагрейте на паровой бане до 36-38 градусов и перемешайте с остальными компонентами. Маска нанесите по всей голове и волосам перед сном. На ночь можно укутать голову целлофановым пакетом.

Маска-укрепление волос. Две ложки сухого порошка горчицы залейте водой до сметанообразной консистенции. В полученную массу добавьте чайную ложку сахарного песка, сок алоэ (2 чайные ложки) и разогретое масло репейника. Смесь нанесите на корни и подержите не более 30 минут.

Укрепляющее средство

Взбейте кусочки растения с теплой водой в блендере. Целебную жидкость слейте, мякоть также выжмите. Средством смачивайте помытые кожу головы и волосы.

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