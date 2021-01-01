Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Вечерний макияж, который зрительно увеличит глаза: показывают модели Givenchy и Dior

Комментариев: 0
Огромные стрелки + smoky eyes.
Вечерний макияж, который зрительно увеличит глаза: показывают модели Givenchy и Dior
Вечерний макияж, который зрительно увеличит глаза: показывают модели Givenchy и Dior
pinterest.com

Читай также: 5 секретов красоты, которые мгновенно сделают вас моложе

Модные бренды задают тренды. Невозможно не отметить макияж на показах Givenchy — с двойными стрелками до висков и, конечно, шоу Dior — с матовыми smoky eyes look. Если хотите зрительно увеличить глаза, придать взгляду выразительности, то берите идеи на заметку.

Взгляните на макияж Джордан Данн, модели, участвовавшей на показе Givenchy FW/21: двухцветные стрелки подчеркнули карие глаза девушки, скорректировали форму глаза. Аарон де Мей, главный визажист на шоу, не ограничился стрелками, еще приклеил на нижние ресницы накладные пучки: с ними глаза Данн и вовсе стали похожи на оленьи — очень красиво.

Вечерний макияж, который зрительно увеличит глаза: показывают модели Givenchy и Dior
Вечерний макияж, который зрительно увеличит глаза: показывают модели Givenchy и Dior
Getty Images

Читай также: Главные тренды макияжа весны и лета 2021

В то же время креативный директор по макияжу Dior Питер Филипс сделал ставку на классический макияж smoky eyes, добавив глубины взгляду за счет матовых теней. Если тщательно растушевать темный градиент, то можно значительно визуально увеличить глаза, сделать взгляд распахнутым.

Вечерний макияж, который зрительно увеличит глаза: показывают модели Givenchy и Dior
Вечерний макияж, который зрительно увеличит глаза: показывают модели Givenchy и Dior
Getty Images

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: модный макияж 2021, модный вечерний макияж
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь