Огромные стрелки + smoky eyes.

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Модные бренды задают тренды. Невозможно не отметить макияж на показах Givenchy — с двойными стрелками до висков и, конечно, шоу Dior — с матовыми smoky eyes look. Если хотите зрительно увеличить глаза, придать взгляду выразительности, то берите идеи на заметку.

Взгляните на макияж Джордан Данн, модели, участвовавшей на показе Givenchy FW/21: двухцветные стрелки подчеркнули карие глаза девушки, скорректировали форму глаза. Аарон де Мей, главный визажист на шоу, не ограничился стрелками, еще приклеил на нижние ресницы накладные пучки: с ними глаза Данн и вовсе стали похожи на оленьи — очень красиво.

Вечерний макияж, который зрительно увеличит глаза: показывают модели Givenchy и Dior Getty Images

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В то же время креативный директор по макияжу Dior Питер Филипс сделал ставку на классический макияж smoky eyes, добавив глубины взгляду за счет матовых теней. Если тщательно растушевать темный градиент, то можно значительно визуально увеличить глаза, сделать взгляд распахнутым.

Вечерний макияж, который зрительно увеличит глаза: показывают модели Givenchy и Dior Getty Images

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