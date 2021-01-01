Конкурс: вигравай діаманти та коштовні призи

Знавці прикрас з кінострічок можуть перетворити свої знання на діаманти.

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Дівчата створені, щоб прикрашати світ своєю красою. Для створення свого стилю та неперевершеного образу, ми робимо стильні зачіски, макіяж, манікюр, ретельно підбираємо одяг, аксесуари та прикраси. Саме вони займають особливе місце, визивають захоплення та додають яскравості.

Зі зміною трендів змінюються матеріали, кольори, розмір прикрас тощо. Але є те, що залишається незмінним – актуальність діамантів в прикрасах. Їх обожнюють дівчата, про них співають пісні, мріють та захоплюються. Прикраси с діамантами завжди лаконічно підкреслюють сяяння очей та особливий образ і є універсальними для різних стилів, адже чудово доповнюють як романтичний так і діловий стиль.Завдяки прозорому сяянню, діаманти підходять всім, незалежно від типу зовнішності або віку. Вони підкреслюють ніжність блондинок, ефектність брюнеток та загадковість рудоволосих.

Діаманти – це завжди універсально та модно!

Важко уявити без прикрас урочисті заходи, світські прийоми, зіркових героїнь. Дуже яскраво виглядають прикраси улюблених героїнь у популярних кінострічках. Деякі з них самі стають героями навколо яких розгортаються події. Для створення таких прикрас залучаються найвідоміші ювеліри світу і аналоги таких прикрас користуються великим попитом.

Таміпул, пропонує тобі пригадати відомі прикраси з популярних кінострічок та виграти яскравий діамантовий подарунок.

Приєднуйся до сторінки Таміпул у Фейсбук та бери участь в акції.

Як виграти діаманти та коштовні подарунки у конкурсі:

ТРИ тижні, щовівторка, з 15 березня по 5 квітня, на сторінці Таміпул у Фейсбук будуть публікуватися конкурсні пости. У кожному пості зображено чотири ювелірні вироби з відомих фільмів. По цим прикрасам необхідно вгадати назву кінострічок та зазначити у коментарях до поста.

Щотижня, серед усіх хто дав правильні відповіді буде обрано переможницю тижня, яка отримує – парфуми Paris Hilton.

А головний приз – яскравий діамантовий подарунок, буде розіграно 05 квітня о 14.00 серед всіх учасниць, що відповіли правильно на щотижневі конкурсні пости.

Давай правильні відповіді щотижня та отримуй максимальну кількість шансів отримати головний подарунок!

Діаманти – це любов на все життя!

Акція триває з 15 березня по 5 квітня 2021 року. Ознайомитися з Офіційними Правилами Акції можна на сайті.

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