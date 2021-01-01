Выбираем идеальный подарок на 8 марта!

Совсем скоро наступит Международный женский день — праздник, о котором не стоит забывать. 8 марта — это ещё один прекрасный повод порадовать маму, бабушку, тётю, сестру, девушку, подругу, учительницу, начальницу или коллегу. Ведь каждой женщине так приятно в очередной раз ощутить заботу её окружения и свою значимость.

На сегодняшний день ассортимент подарков невероятно велик: от капкейков/тортов на заказ до различных аксессуаров. Более того, если вы хорошо знаете человека, выбрать ему презент не составит труда.

Но что делать, если:

у женщины всё есть;

вы не знаете о предпочтениях человека или не уверены, что владеете достоверной информацией о его интересах;

хотите сделать сюрприз и не прогадать с подарком.

На всё это у нас есть ответ: подарите женщине духи. Это универсальный вариант, который оценит каждая девушка.

Женская парфюмерия как идеальный подарок на 8 марта Пресс-служба

Определившись с видом подарка, можно приступать к поиску места его покупки и выбору аромата. Сегодня мы расскажем о наших фаворитах среди парфюмерных онлайн-магазинов и поделимся полезными советами, которые помогут подобрать идеальный запах для представительницы прекрасного пола.

Где купить женскую парфюмерию к 8 марта

1. ParfumCity.com.ua — только выгодные покупки

Это настоящий рай для людей, которые обожают скидки и не упускают возможность купить товар по самой приятной цене.

Главные достоинства представленного онлайн-магазина парфюмерии:

широкий ассортимент;

бесплатная консультация от менеджеров, которые действительно разбираются в ароматах;

постоянные скидки до -75%;

регулярные акции (1+1=3);

более 96 000 довольных клиентов;

на сайте представлены отзывы от крупных блогеров и других покупателей;

бесплатная доставка по Украине (при условии заказа от 2х единиц товара);

наличие оплаты при получении.

2. Parfums.ua — сайт с широким ассортиментом духов и косметики

Отличный вариант для тех, кто хочет приобрести не только духи, а и дополнительный презент в виде уходовых средств или декоративной косметики.

Преимущества данного интернет-магазина:

есть возможность заказать подарочный сертификат на разную сумму;

регулярные скидки;

присутствует обновление товара;

бесплатная доставка по Украине (при условии заказа на сумму от 99 грн);

наличие отзывов на сайте, а не на сторонних ресурсах.

3. MakeUp.com.ua — отличное решение для любителей шоппинга

Онлайн-магазин, в котором представлен огромный каталог товаров на любой вкус.

Среди его достоинств можно выделить:

более 10 лет на рынке;

наличие подарочных сертификатов на разные суммы;

бесплатная доставка по Украине (при условии заказа от 99 грн);

время от времени появляются выгодные скидки;

наличие отзывов от реальных покупателей.

Как выбрать тот самый аромат

Мы уже разобрались с местами, где можно приобрести духи. Осталась не менее важная задача — подобрать парфюм и не ошибиться. Делимся с вами советами, которые помогут не упасть лицом в грязь при выборе запаха.

Женская парфюмерия как идеальный подарок на 8 марта Пресс-служба

Не ориентируйтесь на свой вкус. Этот совет актуален в том случае, если вы точно знаете, что ваши вкусы не совпадают с человеком, для которого предназначается подарок. Или же попросту не уверены в одинаковых предпочтениях. Согласитесь, довольно глупо выбирать аромат, который точно понравится вам и, скорее всего, не понравится вашей женщине. Идеальным решением станет ориентир на её характер, тип кожи, цвет волос, фигуру, любимое время года. Да-да, именно эти факты помогут вам подобрать аромат, который станет лучшим в её жизни. Не сваливайте всё на себя. Помните, что в онлайн-магазинах существуют консультанты, которые прекрасно разбираются в парфюмерии. Именно они станут вашими супергероями и значительно облегчат такую ответственную миссию, как подбор запаха исходя из фактов, указанных в первом пункте. Не бойтесь спросить у подруг. Если у вас есть общие знакомые — это прекрасно! Пожалуйста, не стесняйтесь спрашивать о предпочтениях человека у его друзей. Такой подход только повысит шансы на хороший подарок, а вы от этого точно ничего не потеряете :)

Очень надеемся, что наши советы окажутся полезными и вы сможете применить их на практике, подарив любимым женщинам букет позитивных эмоций, которых порой так не хватает!

Зовсім скоро настане Міжнародний жіночий день - свято, про яке не варто забувати. 8 березня - це ще один чудовий привід порадувати маму, бабусю, тітку, сестру, дівчину, подругу, вчительку, начальницю або колегу. Адже кожній жінці так приємно в черговий раз відчути турботу її оточення і свою значимість.

На сьогодні асортимент подарунків неймовірно великий: від капкейков / тортів на замовлення до різних аксесуарів. Більш того, якщо ви добре знаєте людину, вибрати для неї презент не складе труднощів.

Але що робити, якщо:

у жінки є все;

ви не знаєте які переваги має людини або не впевнені, що володієте достовірною інформацією про її інтереси;

хочете зробити сюрприз і не прогадати з подарунком.

На все це у нас є відповідь: подаруйте парфуми. Це універсальний варіант, який оцінить кожна дівчина.

Визначившись з видом подарунка, можна приступати до пошуку місця його покупки і вибору аромату. Сьогодні ми розповімо про наших фаворитів серед парфумерних онлайн-магазинів і поділимося корисними порадами, які допоможуть підібрати ідеальний запах для представниці прекрасної статі.

Де купити жіночу парфумерію до 8 березня

1. ParfumCity.com.ua — тільки вигідні покупки

Це справжній рай для людей, які люблять знижки і не втрачають можливість купити товар за найприємнішою ціною.

Головні переваги представленого онлайн-магазину парфумерії:

широкий асортимент;

безкоштовна консультація від менеджерів, які дійсно орієнтуються в ароматах;

постійні знижки до -75%;

регулярні акції (1+1=3);

більше 96 000 задоволених клієнтів;

на сайті представлені відгуки від великих блогерів та інших покупців;

безкоштовна доставка по Україні (за умови замовлення від 2х одиниць товару);

наявність оплати при отриманні.

2. Parfums.ua — сайт з широким асортиментом духів і косметики

Відмінний варіант для тих, хто хоче придбати не тільки духи, а й додатковий презент у вигляді засобів догляду або декоративної косметики.

Переваги даного інтернет-магазину:

є можливість замовити подарунковий сертифікат на різну суму;

регулярні знижки;

оновлення товару;

безкоштовна доставка по Україні (за умови замовлення на суму від 99 грн);

наявність відгуків на сайті, а не на сторонніх ресурсах.

3.MakeUp.com.ua — відмінне рішення для любителів шопінгу

Онлайн-магазин, в якому представлений величезний каталог товарів на будь-який смак.

Серед його переваг можна виділити:

більше 10 років на ринку;

наявність подарункових сертифікатів на різні суми;

безкоштовна доставка по Україні (за умови замовлення від 99 грн);

час від часу з'являються вигідні знижки;

наявність відгуків від реальних покупців.

Як вибрати той самий аромат

Ми вже розібралися з місцями, де можна придбати духи. Залишилася не менш важливе завдання - підібрати парфум і не помилитися. Ділимося з вами порадами, які допоможуть не впасти обличчям в бруд при виборі запаху.

Не орієнтуйтеся на свій смак. Це актуально в тому випадку, якщо ви точно знаєте, що ваші смаки не збігаються з людиною, для якого призначається подарунок. Або ж просто не впевнені в однакових перевагах. Погодьтеся, досить нерозумно вибирати аромат, який точно сподобається вам і, швидше за все, не сподобається вашій жінці. Ідеальним рішенням стане орієнтир на її характер, тип шкіри, колір волосся, фігуру, улюблена пора року. Так-так, саме ці факти допоможуть вам підібрати аромат, який стане найкращим в її житті. Не звалюйте все на себе. Пам'ятайте, що в онлайн-магазинах існують консультанти, які прекрасно розбираються в парфумерії. Саме вони стануть вашими супергероями і значно полегшать таку відповідальну місію, як підбір запаху виходячи з фактів, зазначених в першому пункті. Не бійтеся запитати у подруг. Якщо у вас є спільні знайомі - це прекрасно! Будь ласка, не соромтеся питати про переваги людини у її друзів. Такий підхід тільки підвищить шанси на хороший подарунок, а ви від цього точно нічого не втратите :)

Дуже сподіваємося, що наші поради виявляться корисними і ви зможете застосувати їх на практиці, подарувавши улюбленим жінкам букет позитивних емоцій, яких часом так не вистачає!

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