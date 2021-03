6 отличных предложений декоративной косметики, которые можно купить к 8 марта

Готовимся радовать любимых женщин!

8 марта – любимый праздник всех женщин, чего не скажешь о «любви» к этому дню у мужчин, поскольку выбрать правильный подарок - задача далеко не из легких. Так сложно угодить предпочтениям, вкусам и прочим личным аспектам. Конечно, привязка к празднику – лишь условность, ведь каждый день, независимо от даты, девушка должна чувствовать себя желанной, любимой и счастливой. Но, все-таки, самым распространенным подарком на 8 марта служит декоративная косметика. Если до сих пор не купили любимым презенты, - наша подборка уже ждет Вас.

Восстанавливающий крем глубокого действия Yves Rocher Riche Crème Восстанавливающий крем глубокого действия Yves Rocher Riche Crème https://www.yves-rocher.ua/

Главный человек в жизни каждого – мама. Именно её хочется порадовать больше всего в этот день. От такого подарка она точно будет в полном восторге: в честь 50-летия бренд выпускает коллекционное издание легендарного крема глубокого действия, посвятив его уникальной красоте каждой женщины.

Восстанавливающий крем – это кладезь ценных масел и всё та же нежная бархатная структура, которая интенсивно питает, регенерирует, и разглаживает морщинки. С каждым днем кожа становится все более эластичной и к ней возвращается ощущение комфорта. Продолжая исследования и работая над повышением эффективности данного продукта, создатели дополнили его исключительным ингредиентом - маслом 1000 роз, которое способствует клеточному обновлению кожи.

Приблизительная цена: 935 грн.

Блеск для губ Mary Kay Unlimited® Блеск для губ Mary Kay Unlimited® https://www.marykay.ua/

Согласитесь, что уже так сильно хочется по-настоящему разноцветных весенних красок, сделав самый красивый макияж губ, несмотря на масочный режим. Mary Kay с радостью готовы подарить весеннее настроение, представив особую новинку: целых 13 оттенков под любой повод. 3 разных финиша и легкая консистенция дают равномерно распределяться блеску по поверхности губ, заполняя неровности, придавая губам роскошное глянцевое сияние. Одно средство — две функции: декоративная и уход за губами.

Приблизительная цена: 390 грн.

Тушь для ресниц Maybelline New York The Colossal Volum' Express Тушь для ресниц Maybelline New York The Colossal Volum' Express https://www.maybelline.ua/

Эффектный выразительный взгляд – основа основ удачного макияжа. В этом Вам поможет новинка от Maybelline: колоссальные ресницы всего за одно движение! Объемная формула содержит коллаген, а мега-щеточка мгновенно создает 9-кратный объем без комочков. Особый момент: подходит для женщин, которые пользуются контактными линзами.

Приблизительная цена: 185 грн.

Палетка хайлайтеров для лица L'Oreal Paris La Vie En Glow Палетка хайлайтеров для лица L'Oreal Paris La Vie En Glow https://www.loreal-paris.ua/

Хайлайтер – абсолютно незаменимое бьюти-средство, без которого сложно представить наши косметички. Продукт настолько универсальный, что лишь с помощью его одного можно сделать популярный в этом сезоне “макияж без макияжа“: достаточно лишь нанести средство на скулы, веки и нос.

В этом нам поможет палетка хайлайтеров для лица L'Oreal Paris, которая выпускается в двух вариантах: теплое сияние создает земляное тепло, а прохладное - создает блестящие, жемчужные россыпи. Нанесите один оттенок или несколько одновременно для получения особого контрастного образа. Свежесть и сияние Вам обеспечены!

Приблизительная цена: 348 грн.

Пудра компактная Max Factor FaceFinity SPF 20 Пудра компактная Max Factor FaceFinity SPF 20 https://makeup.com.ua/

Как же обойтись без палочки-выручалочки каждой девушки – компактной пудры. Замечательная FaceFinity - сочетание качества и стойкости, проверенного временем. Уникальная технология Permawear содержит комбинацию стойких ингредиентов, которые делают ее стойкой к прикосновениям, высокой температуре и влаге. Пудра отлично матирует кожу, устраняет жирный блеск в проблемных зонах, регулируя работу сальных желез. Защитные фильтры с фактором SPF20 оберегают кожу от фотостарения, появления морщин, пигментных пятен, раздражений и покраснений.

Приблизительная цена: 242 грн.

Парфюмированная вода Yves Rocher Voile d'Ocrе Парфюмированная вода Yves Rocher Voile d'Ocrе https://www.yves-rocher.ua/

Тонкий, манящий, нежный… Все это о новом аромате Voile d'Ocre от Yves Rocher. Акценты пирамиды - сандаловое дерево и кедр. Яркий аккорд пряных нот кедра удачно контрастирует с мягким звучанием сливочных нот сандала, рождая новые, смелые и одновременно хрупкие грани чувственности. От такого подарка Ваша подруга точно не откажется!

Приблизительная цена: 999 грн.

