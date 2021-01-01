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6 отличных предложений декоративной косметики, которые можно купить к 8 мартаАктуально

Спецтема: Женский день: 8 марта
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Готовимся радовать любимых женщин!
6 отличных предложений декоративной косметики, которые можно купить к 8 марта
6 отличных предложений декоративной косметики, которые можно купить к 8 марта
pinterest.com

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8 марта – любимый праздник всех женщин, чего не скажешь о «любви» к этому дню у мужчин, поскольку выбрать правильный подарок - задача далеко не из легких. Так сложно угодить предпочтениям, вкусам и прочим личным аспектам. Конечно, привязка к празднику – лишь условность, ведь каждый день, независимо от даты, девушка должна чувствовать себя желанной, любимой и счастливой. Но, все-таки, самым распространенным подарком на 8 марта служит декоративная косметика. Если до сих пор не купили любимым презенты, - наша подборка уже ждет Вас.

Восстанавливающий крем глубокого действия Yves Rocher Riche Crème

Восстанавливающий крем глубокого действия Yves Rocher Riche Crème
Восстанавливающий крем глубокого действия Yves Rocher Riche Crème
https://www.yves-rocher.ua/

Главный человек в жизни каждого – мама. Именно её хочется порадовать больше всего в этот день. От такого подарка она точно будет в полном восторге: в честь 50-летия бренд выпускает коллекционное издание легендарного крема глубокого действия, посвятив его уникальной красоте каждой женщины.

Восстанавливающий крем – это кладезь ценных масел и всё та же нежная бархатная структура, которая интенсивно питает, регенерирует, и разглаживает морщинки. С каждым днем кожа становится все более эластичной и к ней возвращается ощущение комфорта. Продолжая исследования и работая над повышением эффективности данного продукта, создатели дополнили его исключительным ингредиентом - маслом 1000 роз, которое способствует клеточному обновлению кожи.

Приблизительная цена: 935 грн.

Блеск для губ Mary Kay Unlimited®

Блеск для губ Mary Kay Unlimited®
Блеск для губ Mary Kay Unlimited®
https://www.marykay.ua/

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Согласитесь, что уже так сильно хочется по-настоящему разноцветных весенних красок, сделав самый красивый макияж губ, несмотря на масочный режим. Mary Kay с радостью готовы подарить весеннее настроение, представив особую новинку: целых 13 оттенков под любой повод. 3 разных финиша и легкая консистенция дают равномерно распределяться блеску по поверхности губ, заполняя неровности, придавая губам роскошное глянцевое сияние. Одно средство — две функции: декоративная и уход за губами.

Приблизительная цена: 390 грн.

Тушь для ресниц Maybelline New York The Colossal Volum' Express

Тушь для ресниц Maybelline New York The Colossal Volum' Express
Тушь для ресниц Maybelline New York The Colossal Volum' Express
https://www.maybelline.ua/

Эффектный выразительный взгляд – основа основ удачного макияжа. В этом Вам поможет новинка от Maybelline: колоссальные ресницы всего за одно движение! Объемная формула содержит коллаген, а мега-щеточка мгновенно создает 9-кратный объем без комочков. Особый момент: подходит для женщин, которые пользуются контактными линзами.

Приблизительная цена: 185 грн.

Палетка хайлайтеров для лица L'Oreal Paris La Vie En Glow

Палетка хайлайтеров для лица L'Oreal Paris La Vie En Glow
Палетка хайлайтеров для лица L'Oreal Paris La Vie En Glow
https://www.loreal-paris.ua/

Хайлайтер – абсолютно незаменимое бьюти-средство, без которого сложно представить наши косметички. Продукт настолько универсальный, что лишь с помощью его одного можно сделать популярный в этом сезоне “макияж без макияжа“: достаточно лишь нанести средство на скулы, веки и нос.

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В этом нам поможет палетка хайлайтеров для лица L'Oreal Paris, которая выпускается в двух вариантах: теплое сияние создает земляное тепло, а прохладное - создает блестящие, жемчужные россыпи. Нанесите один оттенок или несколько одновременно для получения особого контрастного образа. Свежесть и сияние Вам обеспечены!

Приблизительная цена: 348 грн.

Пудра компактная Max Factor FaceFinity SPF 20

Пудра компактная Max Factor FaceFinity SPF 20
Пудра компактная Max Factor FaceFinity SPF 20
https://makeup.com.ua/

Как же обойтись без палочки-выручалочки каждой девушки – компактной пудры. Замечательная FaceFinity - сочетание качества и стойкости, проверенного временем. Уникальная технология Permawear содержит комбинацию стойких ингредиентов, которые делают ее стойкой к прикосновениям, высокой температуре и влаге. Пудра отлично матирует кожу, устраняет жирный блеск в проблемных зонах, регулируя работу сальных желез. Защитные фильтры с фактором SPF20 оберегают кожу от фотостарения, появления морщин, пигментных пятен, раздражений и покраснений.

Приблизительная цена: 242 грн.

Парфюмированная вода Yves Rocher Voile d'Ocrе

Парфюмированная вода Yves Rocher Voile d'Ocrе
Парфюмированная вода Yves Rocher Voile d'Ocrе
https://www.yves-rocher.ua/

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Тонкий, манящий, нежный… Все это о новом аромате Voile d'Ocre от Yves Rocher. Акценты пирамиды - сандаловое дерево и кедр. Яркий аккорд пряных нот кедра удачно контрастирует с мягким звучанием сливочных нот сандала, рождая новые, смелые и одновременно хрупкие грани чувственности. От такого подарка Ваша подруга точно не откажется!

Приблизительная цена: 999 грн.

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Теги: что подарить на 8 марта, где купить недорогую косметику, Yves Rocher, Maybelline, Mary Kay, Max Factor, Loreal Paris
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Источник: ivonа bigmir)net

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