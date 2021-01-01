5 секретов красоты, которые мгновенно сделают вас моложе

Ivona раскрывает секреты красоты, которые сделают образ моложе.

1.Выбирайте светлую помаду

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Выбирайте розовые, красные или нюдовые оттенки, и держите подальше коричневые и апельсиновые — они могут визуально сделать зубы желтыми. Также стоит помнить, что нанесение помады без основного макияжа делает вас старше.

5 секретов красоты, которые мгновенно вас сделают моложе pinterest.com

2.Используйте средства ретинол + витамин a

Ретинол - средство номер один для создания коллагена и борьбы с морщинками. Он также помогает избавиться от акне и быстро восстанавливает кожу даже после шрамов. Ищите косметику, в составе которой есть ретинол и витамин А. Попробуйте легкий крем для ежедневного увлажнения.

3.Инвестируйте в правильный консилер

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Плохой корректор может скатываться и забиваться в морщинки, подчеркивая возраст. Кроме того, важно подобрать его по цвету. Попробуйте более сухой, компактный консилер, который скинет вам годы. В нем не так много масла, как в обычном консилере, поэтому он более стойкий и продержится целый день. К тому же, он лучше скрывает пигментные пятна и изъяны кожи.

5 секретов красоты, которые мгновенно вас сделают моложе pinterest.com

4.Подводите глаза только мягким карандашом или тенями

Если вы использовали жидкую подводку для глаз в течение многих лет или вообще никогда не подчеркивали глаза, самое время попробовать карандаш для век. Только не забудьте его растушевать. Это поможет увеличить глаза больше, чем жидкий лайнер.

5 секретов красоты, которые мгновенно вас сделают моложе pinterest.com

5.Используйте солнцезащитные кремы с антиоксидантами

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SPF 30 необходимо носить каждый день, несмотря на пору года за окном. Но формула, которая содержит антиоксиданты еще и уменьшает окислительный процесс, который приводит к старению кожи, к тому же такой крем не требует частого повторного применения. Используйте средство отдельно или в качестве основы под макияж.

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