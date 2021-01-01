5 секретов красоты, которые мгновенно сделают вас моложе
1.Выбирайте светлую помаду
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Выбирайте розовые, красные или нюдовые оттенки, и держите подальше коричневые и апельсиновые — они могут визуально сделать зубы желтыми. Также стоит помнить, что нанесение помады без основного макияжа делает вас старше.
2.Используйте средства ретинол + витамин a
Ретинол - средство номер один для создания коллагена и борьбы с морщинками. Он также помогает избавиться от акне и быстро восстанавливает кожу даже после шрамов. Ищите косметику, в составе которой есть ретинол и витамин А. Попробуйте легкий крем для ежедневного увлажнения.
3.Инвестируйте в правильный консилер
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Плохой корректор может скатываться и забиваться в морщинки, подчеркивая возраст. Кроме того, важно подобрать его по цвету. Попробуйте более сухой, компактный консилер, который скинет вам годы. В нем не так много масла, как в обычном консилере, поэтому он более стойкий и продержится целый день. К тому же, он лучше скрывает пигментные пятна и изъяны кожи.
4.Подводите глаза только мягким карандашом или тенями
Если вы использовали жидкую подводку для глаз в течение многих лет или вообще никогда не подчеркивали глаза, самое время попробовать карандаш для век. Только не забудьте его растушевать. Это поможет увеличить глаза больше, чем жидкий лайнер.
5.Используйте солнцезащитные кремы с антиоксидантами
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SPF 30 необходимо носить каждый день, несмотря на пору года за окном. Но формула, которая содержит антиоксиданты еще и уменьшает окислительный процесс, который приводит к старению кожи, к тому же такой крем не требует частого повторного применения. Используйте средство отдельно или в качестве основы под макияж.
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