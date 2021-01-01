Яркий и эффектный макияж на 8 марта: показывает Лили Коллинз

Яркий образ актрисы для выхода на красную дорожку премии «Золотой глобус — 2021».

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Кинопремия «Золотой глобус — 2021» хоть и отгремела уже, но мы все равно продолжаем разбирать эффектные образы звезд, чтобы взять для себя на вооружение примеры нарядов, причесок и макияжей.

Лили Коллинз instagram.com/lilyjcollins

Своим ярким макияжем нас порадовала Лили Коллинз: на верхнее веко она нанесла сиреневые тени, а на нижние — зеленые: два контрастных оттенка отлично гармонировали друг с другом, выигрышно подчеркнув зеленый цвет глаз Лили. Свежести и легкости образу придал нюдовый карандаш для губ.

Лили Коллинз instagram.com/lilyjcollins

Взгляд красотки сразу стал более выразительным, эффектным. Как видно, ничего сложного, технически главное — тщательно растушевывать тени, чтобы создать плавный переход между двумя цветами. Такой макияж вполне можно повторить и на 8 марта, которое уже прям совсем скоро.

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