Главные тренды макияжа весны и лета 2021
Алый моно-акцент
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Алый оттенок настолько эффектен, что редко требует дополнительных акцентов в макияже. Именно этот момент учли мастера с недель моды и представили колоритный вариант моно-акцента на губы в исполнении этого насыщенного тона.
Экстремальные стрелки
Весной и летом 2021 эксперименты со стрелками будут только приветствоваться: визажисты предлагают вариант плотных графичных стрелок с дополнительной линией по верхней части века. Такой бьюти-прием позволяет добиться большей выразительности взгляда, делая его более распахнутым.
Персиковые румяна
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Персиковые румяна стали настоящим бьюти-хитом прошедших модных показов весна-лето 2021. Не сговариваясь, большинство визажистов решило, что они станут потрясающей альтернативой привычным розовым оттенкам и помогут создать нежный образ.
Перламутр
Легкий перламутровый блеск на губах идеально сочетается с акцентом на кожу и помогает проявить ее внутреннее сияние. В завершение образа можно попробовать нанести легкие глиттерные тени для более распахнутого взгляда, чтобы достигнуть эффекта «невесомого» макияжа.
Ультра-розовый
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В этот раз бьюти-мастера отдали предпочтение матовым розовым тонам с максимально однородным покрытием. Для большей четкости можно воспользоваться карандашом для губ и закрепить результат гелем-фиксатором.
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