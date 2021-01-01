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Главные тренды макияжа весны и лета 2021

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Ivona рассказывает об основных трендах макияжа сезона весна-лето 2021.
Главные тренды макияжа весны и лета 2021
Главные тренды макияжа весны и лета 2021
pinterest.com

Алый моно-акцент

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Алый оттенок настолько эффектен, что редко требует дополнительных акцентов в макияже. Именно этот момент учли мастера с недель моды и представили колоритный вариант моно-акцента на губы в исполнении этого насыщенного тона. 

Экстремальные стрелки

Главные тренды макияжа весны и лета 2021
Главные тренды макияжа весны и лета 2021
pinterest.com

Весной и летом 2021 эксперименты со стрелками будут только приветствоваться: визажисты предлагают вариант плотных графичных стрелок с дополнительной линией по верхней части века. Такой бьюти-прием позволяет добиться большей выразительности взгляда, делая его более распахнутым.

Персиковые румяна

Главные тренды макияжа весны и лета 2021
Главные тренды макияжа весны и лета 2021
pinterest.com

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Персиковые румяна стали настоящим бьюти-хитом прошедших модных показов весна-лето 2021. Не сговариваясь, большинство визажистов решило, что они станут потрясающей альтернативой привычным розовым оттенкам и помогут создать нежный образ.

Перламутр

Главные тренды макияжа весны и лета 2021
Главные тренды макияжа весны и лета 2021
pinterest.com

Легкий перламутровый блеск на губах идеально сочетается с акцентом на кожу и помогает проявить ее внутреннее сияние. В завершение образа можно попробовать нанести легкие глиттерные тени для более распахнутого взгляда, чтобы достигнуть эффекта «невесомого» макияжа.

Ультра-розовый

Главные тренды макияжа весны и лета 2021
Главные тренды макияжа весны и лета 2021
pinterest.com

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В этот раз бьюти-мастера отдали предпочтение матовым розовым тонам с максимально однородным покрытием. Для большей четкости можно воспользоваться карандашом для губ и закрепить результат гелем-фиксатором.

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Теги: тренды макияжа весна 2021, тренды макияжа 2021
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Источник: ivonа bigmir)net

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