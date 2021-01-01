Самый яркий макияж на весну: радужный образ Кары Делевинь

Когда душа требует разноцветных красок и бьюти-экспериментов!

Читай также: Рита Ора показала эффектный макияж с фиолетовыми тенями

До 8 марта осталось совсем немного времени, а это значит, что пора продумывать праздничный мейк. Если вам надоели классические варианты в стиле нюда, смоки-айс, стрелок, то – советуем провести бьюти-эксперимент в виде эффектного и яркого макияжа.

Кара Делевинь instagram.com/caradelevingne

Известная супермодель Кара Делевинь подкинула нам отличную идею простого, но очень эффектного мейка для вечеринки. Доставайте разноцветные карандаши и подводки, чтобы нарисовать в прямом смысле - радугу на веках. Интересно, что Кара нарисовала штрихи только вдоль нижних век, оставив верхние - чистыми. Цветной чокер на шее звезды стал гармоничным дополнением к образу.

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.