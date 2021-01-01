Ivona рассказывает, как подобрать свою идеальную форму ногтей.

Квадратная

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Такую форму специалисты по маникюру не рекомендуют носить, если ваши ногти от природы сильно широкие — она может зрительно укорачивать пальцы. Короткие квадратные ногти — максимально удобная в носке форма. Выбирайте самые смелые цвета (особенно хорошо смотрятся темные насыщенные оттенки) и необычные дизайны.

Мягкий квадрат Как найти свою идеальную форму ногтей pinterest.com

Одна из самых популярных форм — мягкий квадрат. Она представляет собой что-то среднее между круглой и квадратной формой, зрительно сужает и удлиняет пальцы. На такой форме ногтя хорошо будет смотреться как однотонное покрытие, так и нейл-арт.

Круглая Как найти свою идеальную форму ногтей pinterest.com

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Самая простая форма — круглая. Она полностью повторяет естественные очертания ногтя, зрительно удлиняет пальцы и делает ногтевое ложе более узким. Такую форму можно носить в любой длине и в любом оттенке — от нюдовых вариаций до смелых ярких цветов.

Миндалевидная Как найти свою идеальную форму ногтей pinterest.com

Хоть и миндалевидная форма очень похожа на овальную, но некоторые отличия все же имеются. В таком маникюре ноготь будет сильнее сужаться у кончика. Всем, кто хочет создать иллюзию длинных и тонких пальцев, рекомендуем присмотреться к этой форме и выбирать нюдовое покрытие.

Балерина Как найти свою идеальную форму ногтей pinterest.com

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Если у овальных и миндалевидных ногтей кончик закругленный, то у формы «балерина» от больше напоминает квадрат. Такое название форма получила за внешнее сходство с балетными пуантами. Очень модный в этом сезоне вариант. Главное — не забудьте об укреплении ногтей, ведь квадратные края могут легко сломаться.

Овальная Как найти свою идеальную форму ногтей pinterest.com

По большому счету — это удлиненный вариант круглой формы. Такая форма ногтя выглядит максимально естественно, делает пальцы более утонченными. Отлично подойдет для французского маникюра.

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