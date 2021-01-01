Настоящая сердцеедка: Рита Ора показала эффектный макияж с фиолетовыми тенями

Очень смелый образ певицы из нового клипа.

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Известная британская певица Рита Ора совсем недавно порадовала фанатов выходом нового клипа на песню «Bang». В кадре девушка танцует в этническом костюме на фоне панельных домов в Албании (обязательно посмотрите клип), но иногда врывается в сюжет в образе эффектной «куртизанки» с сумасшедшим макияжем глаз и укладкой в стиле «мокрых волос» по моде 30-х годов.

Рита Ора instagram.com/ritaora

Макияж выполнен в технике «кошачий взгляд»: фиолетовые стрелки с блестками «взлетели» к району висков. И как можно не обратить внимание на эту неистовую красотку? Девочки, советуем доставать из косметички фиолетовые тени, глиттер, и начинать продумывать подобный макияж к 8 марта.

Рита Ора instagram.com/ritaora

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