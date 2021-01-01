Ivona делится советами, как выбрать свой цвет помады.

Когда ни одна помада не подходит: как выбрать свой цвет pinterest.com

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Основное правило при выборе помады - тон кожи. Очень светлым девушкам подойдут холодные оттенки с голубым пигментом — обратите внимание на всевозможные ягодные, а также классические красные.

Когда ни одна помада не подходит: как выбрать свой цвет pinterest.com

Касаемо нейтральных оттенков, то лучшим вариантом станут розоватые и розовато-бежевые, отлично будет смотреться цвет пыльной розы. Берите на тон темнее кожи губ, чтобы не слился с лицом. В противном случае вы будете выглядеть блекло или даже болезненно.

Когда ни одна помада не подходит: как выбрать свой цвет pinterest.com

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Обладательницам оливковой или сияющей медно-золотистой кожи стоит присмотреться к помадам теплых оттенков. Коралловый, красно-оранжевый, лососевый, терракотовый, томатный или багряный — выбирайте что-то из этой гаммы.

Когда ни одна помада не подходит: как выбрать свой цвет pinterest.com

Вам также подойдут помады бежевых оттенков, главный критерий при выборе: они должны отличаться от цвета губ и при этом обладать насыщенным пигментом и плотным покрытием. Карамельно-розовые, кофейные и бежево-коричневые — они точно будут к лицу.

Когда ни одна помада не подходит: как выбрать свой цвет pinterest.com

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Если у вас смуглая или темная от природы кожа, выбирай насыщенно-красные или глубокие темные оттенки, такие как винный, бордовый, баклажановый или сливовый. Также гармонично смотрятся темные нюдовые помады: обратите внимание на шоколадные, коричневые с красным или фиолетовым пигментом.

Когда ни одна помада не подходит: как выбрать свой цвет pinterest.com

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