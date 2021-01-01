Ivona рассказывает о главных тенденциях в маникюре сезона весна-лето 2021.

Классический френч

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Да, девочки всеми любимый старый добрый френч вновь врывается в списки главных трендов в своем классическом исполнении. В этом году мастера активно пробуют этот вариант маникюра на ногтях с мягкой квадратной формой — если вы еще не пробовали ее, это отличный повод внести в свой образ что-то новое и свежее.

Черный Главные тренды маникюра весны и лета 2021 pinterest.com

Весной и летом 2021 черная классика также не останется в стороне: можно пробовать как матовые, так и глянцевые оттенки, а лучшим вариантом станет сочетание черного маникюра с акцентом в виде белого оттенка.

Белый и перламутровый Главные тренды маникюра весны и лета 2021 pinterest.com

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Поскольку в тренде черный, логично предположить, что на такую же позицию может претендовать и его прямая противоположность — белый. Среди образов с весенне-летних показов можно встретить как чистый белый, так и перламутровый, который уже на протяжении нескольких сезонов не покидает списка нейл-трендов.

Монохром Главные тренды маникюра весны и лета 2021 pinterest.com

Монохром определенно прочнее всех обосновался среди главных трендов— причем тут у вас практически нет ограничений, особенно касаемо выбора оттенка. Вы можете пробовать любимые тона цветовой палитры — от самых ярких до приглушенных. Главное условие — исключительный минимализм.

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