Ivona рассказывает, как восстановить кожу после зимних холодов.

Как восстановить кожу после зимы: 5 советов, которые работают pinterest.com

Постепенное очищение

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Какие бы средства вы ни выбрали, без качественного очищения кожи они не сработают нужным образом. Сначала удаляем макияж и загрязнения с помощью геля, затем наносим пенку-мусс для глубокого очищения пор. Затем на кожу наносим специальное средство для пор, например, лосьон-тоник, и уже после — средства для питания и увлажнения: сыворотку, крем для лица, крем для зоны вокруг глаз.

Как восстановить кожу после зимы: 5 советов, которые работают pinterest.com

Питание и увлажнение

Дополнительно увлажнить кожу и напитать ее полезными веществами помогут лосьоны и кремы. После душа или ванны они должны стать обязательным пунктом в вашей бьюти-рутине.

Как восстановить кожу после зимы: 5 советов, которые работают pinterest.com

Питьевой режим

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Соблюдение питьевого режима не только помогает поддерживать баланс всех систем и процессов внутри тела, но и влияет на состояние кожи. Если вы пьете недостаточное количество воды, она начинает страдать от обезвоживания. Оптимальную норму можно рассчитать по формуле: 30 мл воды на 1 кг вашего веса.

Как восстановить кожу после зимы: 5 советов, которые работают pinterest.com

Здоровый сон

Ночью кожа восстанавливается после активной дневной работы: в ней активизируются процессы обновления и выведения токсинов. Существует специальный термин «сон красоты», который был обозначен в результате многочисленных исследований.

Как восстановить кожу после зимы: 5 советов, которые работают pinterest.com

Физическая активность

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Занятия спортом — еще один способ избавиться от токсинов и отечности благодаря активизации лимфодренажных процессов. Тренировки разгоняют кровь, которая, в свою очередь, дополнительно снабжает кожу кислородом, поэтому уже на следующий день после занятий тон лица выравнивается. Выбирайте ту активность, которая будет приносить вам радость, чтобы вы посещали занятия регулярно и с удовольствием.

Как восстановить кожу после зимы: 5 советов, которые работают pinterest.com

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