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«Сладкий» микротренд: идеи для «карамельного» маникюра

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Маникюр или леденцы?
«Сладкий» микротренд: идеи для «карамельного» маникюра
«Сладкий» микротренд: идеи для «карамельного» маникюра
pinterest.com

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Помните сладкую карамель из детства и вкуснейшего петушка на палочке? От многих сладостей со временем пришлось отказаться ради подтянутой фигуры и здоровой улыбки, но ностальгия по любимому лакомству все же осталась. Леденцы оставьте для детворы, а сами предложите своему мастеру маникюра протестировать необычный дизайн ногтей с прозрачным покрытием, напоминающим карамель.

«Сладкий» микротренд: идеи для «карамельного» маникюра
«Сладкий» микротренд: идеи для «карамельного» маникюра
pinterest.com

Свободный край ногтевой пластины выглядит так, словно ногти покрыты клиновым сиропом или жидкой карамелью — смотрится очень красиво! Нейл-мастера предлагают не ограничиваться одним цветом и использовать разную цветовую палитру: желтый, перламутровый, салатовый, а то и все сразу! Внимание окружающих вам точно обеспечено.

«Сладкий» микротренд: идеи для «карамельного» маникюра
«Сладкий» микротренд: идеи для «карамельного» маникюра
pinterest.com
«Сладкий» микротренд: идеи для «карамельного» маникюра
«Сладкий» микротренд: идеи для «карамельного» маникюра
instagram.com/pd_chiho
«Сладкий» микротренд: идеи для «карамельного» маникюра
«Сладкий» микротренд: идеи для «карамельного» маникюра
instagram.com/pd_chiho
«Сладкий» микротренд: идеи для «карамельного» маникюра
«Сладкий» микротренд: идеи для «карамельного» маникюра
instagram.com/pd_chiho

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Теги: тренды маникюра 2021, идеи для маникюра, маникюр в карамельных тонах
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Источник: ivonа bigmir)net

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