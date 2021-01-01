Ivona предлагает провести этот вечер, не спеша ухаживая за кожей.

Добрый вечер: пошаговый уход за кожей для тех, кто никуда не спешит pinterest.com

Шаг 1: примите душ или ванну

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Снять напряжение, очистить мысли от рабочих задач вам поможет теплый и расслабляющий душ или же – ванна с пеной и свечами. Чтобы превратить водную процедуру в медитацию, используйте гель для душа на масляной основе с ароматом лаванды, бергамота или розы. Наносите средство массажными движениями, используя губку или щетку средней жесткости. Следите за температурой воды, она не должна быть слишком горячей. В меру теплая вода расслабляет напряженные мышцы и способствует крепкому, беззаботному сну.

Шаг 2: тщательно умойтесь Добрый вечер: пошаговый уход за кожей для тех, кто никуда не спешит pinterest.com

Даже если вы не наносили макияж в течение дня, кожу все равно необходимо очистить от загрязнений. Вариантов очищения — масса. Главное — правильно подобрать средство для вашего типа кожи. Для чувствительной и сухой кожи рекомендуется использовать мицеллярную воду, гидрофильное масло или молочко, а для жирной и смешанной кожи — пенки и гели для умывания.

Шаг 3: нанесите питательный крем для тела Добрый вечер: пошаговый уход за кожей для тех, кто никуда не спешит pinterest.com

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Зимой использовать питательное средство для тела после водных процедур особенно важно. Чтобы густой баттер или масло легче распределялись по коже, наносите их, пока она еще влажная. Распределяйте крем круговыми движениями — так вы ускоряете кровоток, а средство тем временем проникает в глубокие слои дермы, питая и насыщая кожу полезными компонентами.

Шаг 4: нанесите тоник для лица Добрый вечер: пошаговый уход за кожей для тех, кто никуда не спешит pinterest.com

Перед тем как перейти к этапу увлажнения, используйте тоник. Он может не только восстанавливать pH-баланс кожи, но и успокаивать, освежать, улучшать рельеф и сужать поры. Имейте в виду: не все тоники наносятся с помощью ватного диска. Если на упаковке вы видите надпись «тонер», значит, средство нужно наносить руками, слегка массируя кожу.

Шаг 5: сделайте маску Добрый вечер: пошаговый уход за кожей для тех, кто никуда не спешит pinterest.com

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Нанесите тканевую маску с успокаивающим и восстанавливающим эффектом на лицо на 10–15 минут. Пока вы завариваете чай или выбираете фильм, средство снимет усталость и подарит ощущение комфорта. Для усиления эффекта поверх маски можно сделать массаж кварцевым роллером — он поможет увлажняющим компонентам лучше впитаться и снимет напряжение в мышцах.

Шаг 6: нанесите сыворотку и ночной крем Добрый вечер: пошаговый уход за кожей для тех, кто никуда не спешит pinterest.com

Правило №1 — сыворотку, крем или ночную несмываемую маску используйте за час-полтора до сна и наносите тонким слоем (иначе есть риск проснуться с отеками). Если нанесли слишком много, удалите излишки бумажным полотенцем.

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