Ivona рассказывает, какой макияж поможет почувствовать себя самой красивой в День святого Валентина!

Нюдовый макияж

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Натуральность в макияже — тренд, который никогда не выйдет из моды. Возьмите тональный крем с полуматовым финишем, добавьте немного бронзера на скулы или сияющего хайлайтера. На губы нанесите нюдовую помаду и небольшое количество блеска для губ. Естественно и красиво, правда же?

Розовые стрелки Макияж на День влюбленных: 5 главных трендов pinterest.com

Создать соблазнительный взгляд можно с помощью ярких стрелок. Выберите красный оттенок, который подойдет именно вам — вариантов уйма. Если хочется добавить образу нежности и свежести, используйте пастельный розовый. А если нужен более вечерний вариант, поможет темная подводка бордового оттенка.

Нежный и сияющий макияж Макияж на День влюбленных: 5 главных трендов pinterest.com

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Сияющая кожа не теряет актуальности. Смешайте увлажняющий крем с легкой тональной основой, нанесите розовые или коралловые румяна на яблочки щек и веки. И не забудьте о хайлайтере: добавьте его на скулы, спинку носа. Завершите макияж небольшим количеством туши и прозрачным блеском для губ.

Эффект «зацелованных губ» Макияж на День влюбленных: 5 главных трендов pinterest.com

Особенно актуальный вариант в День святого Валентина. Притягательный эффект «винных» губ будет смотреться очень соблазнительно. Нанесите кремовую помаду или тинт на центр, а затем растушуйте цвет у контура.

Неоновый макияж Макияж на День влюбленных: 5 главных трендов pinterest.com

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Самым смелым подойдет неоновый макияж. Чтобы создать яркий акцент на глазах, пригодятся яркие тени розового или фиолетового оттенка, нежные румяна, объемная тушь для ресниц и помада.

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