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ТОП-5 продуктов для восстановления и укрепления ногтей

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Зимой организм страдает от нехватки витаминов, именно поэтому ногти становятся ломкими и даже нередко слоятся. Ivona рассказывает, как этого избежать.
Апельсины
Апельсины
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Апельсины

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Стоит отметить, что полезные свойства апельсинового сока не только тонизируют организм в целом, но и укрепляют ногтевую пластину в частности. Дело в том, что апельсины, как, кстати, и остальные цитрусовые, богаты витамином С и железом. Такой коктейль позволит вашим ногтям быть крепкими и избегать ломкости.

Морские овощи

Морские овощи
Морские овощи
pinterest.com

Не только морепродукты и рыба полезны для здоровья ногтей и волос. Морская капуста тоже имеет к этому непосредственное отношение, как и любые другие морские водоросли. Они укрепляют ногти, а также способны очистить организм целиком от вредных токсинов, поэтому самое время налегать на этот полезный продукт.

Орехи

Орехи
Орехи
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Орехи содержат сверхполезный цинк, который восстанавливает структуру ногтей. Орешки богаты антиоксидантами и жирными кислотами, которые помогают нашей коже и ногтям как можно дольше оставаться неподвластными времени и авитаминозу.

Огурцы

Огурцы
Огурцы
pinterest.com

Огурец почти целиком состоит из воды, а точнее на 90%, а значит, его свойства для очищения организма незаменимы, так как вода — это основной элемент во всяком восстановлении. Поскольку огурцы увлажняют организм изнутри, это позволяет сократить появление пигментации на руках и обеспечит сияние ногтевой пластины.

Яйца

Яйца
Яйца
pinterest.com

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Яйца — один из самых полезных продуктов, поскольку в них содержится сера, которая так нам необходима для поддержания естественной красоты. Однако злоупотреблять яичницами и омлетами не стоит — яйца довольно сильный аллерген.

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Теги: как восстановить и укрепить ногти, продукты против ломкости ногтей
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Источник: ivonа bigmir)net
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