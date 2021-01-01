ТОП-5 продуктов для восстановления и укрепления ногтей
Апельсины
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Стоит отметить, что полезные свойства апельсинового сока не только тонизируют организм в целом, но и укрепляют ногтевую пластину в частности. Дело в том, что апельсины, как, кстати, и остальные цитрусовые, богаты витамином С и железом. Такой коктейль позволит вашим ногтям быть крепкими и избегать ломкости.
Морские овощи
Не только морепродукты и рыба полезны для здоровья ногтей и волос. Морская капуста тоже имеет к этому непосредственное отношение, как и любые другие морские водоросли. Они укрепляют ногти, а также способны очистить организм целиком от вредных токсинов, поэтому самое время налегать на этот полезный продукт.
Орехи
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Орехи содержат сверхполезный цинк, который восстанавливает структуру ногтей. Орешки богаты антиоксидантами и жирными кислотами, которые помогают нашей коже и ногтям как можно дольше оставаться неподвластными времени и авитаминозу.
Огурцы
Огурец почти целиком состоит из воды, а точнее на 90%, а значит, его свойства для очищения организма незаменимы, так как вода — это основной элемент во всяком восстановлении. Поскольку огурцы увлажняют организм изнутри, это позволяет сократить появление пигментации на руках и обеспечит сияние ногтевой пластины.
Яйца
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Яйца — один из самых полезных продуктов, поскольку в них содержится сера, которая так нам необходима для поддержания естественной красоты. Однако злоупотреблять яичницами и омлетами не стоит — яйца довольно сильный аллерген.
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