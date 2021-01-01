Пинцет, воск или нить: выбираем лучший способ коррекции бровей
1. Удаление с помощью воска
Читай также: ТОП-5 главных ошибок в уходе за бровями
Этот метод - самый безболезненный и самый быстрый, который поможет избавиться от нежелательных волосков. А еще при удалении волос с помощью воска можно сразу задать нужную форму бровям и сделать их абсолютно симметричными, что особенно важно. Единственный минус этого современного способа коррекции бровей - если вы пользуетесь кремом, содержащим ретинол, - за 2 недели до процедуры придется отказаться от него, чтобы избежать раздражения кожи.
2. Выщипывание пинцетом
Это единственный способ коррекции бровей, при котором можно быть уверенной, что каждый раз удаляете ровно один-единственный волосок. Да, пусть этот процесс занимает больше времени, но зато у вас под контролем каждый этап, и можно остановиться в любую секунду. И стоит учитывать тот факт, что кожа вокруг глаз очень тонкая и чувствительная, поэтому удаление волосков пинцетом по одному — самый щадящий способ коррекции для тех, кто склонен к покраснениям и раздражениям на коже. Благодаря этому способу кожа меньше травмируется.
3. Удаление с помощью нити
Читай также: 5 приемов в макияже, которые сделают глаза больше
Самый древний способ исправить форму бровей вошел в моду не так давно, но быстро завоевал популярность. Этот метод хорош тем, что можно удалить сразу целый ряд волосков, это особенно актуально для тех, у кого брови растут слишком густо и широко, поэтому если вы – обладательница «восточных», густых и широких бровей — это полностью ваш метод!
Вам будет интересно прочитать на Ivona:
- Вредные привычки, из-за которых выпадают ресницы.
- Зачем нужен гель для бровей и как им правильно пользоваться.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил