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Пинцет, воск или нить: выбираем лучший способ коррекции бровей

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Какой метод коррекции выбрать?
Пинцет, воск или нить: выбираем лучший способ коррекции бровей
Пинцет, воск или нить: выбираем лучший способ коррекции бровей
pinterest.com

1. Удаление с помощью воска

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Этот метод - самый безболезненный и самый быстрый, который поможет избавиться от нежелательных волосков. А еще при удалении волос с помощью воска можно сразу задать нужную форму бровям и сделать их абсолютно симметричными, что особенно важно. Единственный минус этого современного способа коррекции бровей - если вы пользуетесь кремом, содержащим ретинол, - за 2 недели до процедуры придется отказаться от него, чтобы избежать раздражения кожи.

Удаление с помощью воска
Удаление с помощью воска
pinterest.com

2. Выщипывание пинцетом

Это единственный способ коррекции бровей, при котором можно быть уверенной, что каждый раз удаляете ровно один-единственный волосок. Да, пусть этот процесс занимает больше времени, но зато у вас под контролем каждый этап, и можно остановиться в любую секунду. И стоит учитывать тот факт, что кожа вокруг глаз очень тонкая и чувствительная, поэтому удаление волосков пинцетом по одному — самый щадящий способ коррекции для тех, кто склонен к покраснениям и раздражениям на коже. Благодаря этому способу кожа меньше травмируется.

Выщипывание пинцетом
Выщипывание пинцетом
pinterest.com

3. Удаление с помощью нити

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Самый древний способ исправить форму бровей вошел в моду не так давно, но быстро завоевал популярность. Этот метод хорош тем, что можно удалить сразу целый ряд волосков, это особенно актуально для тех, у кого брови растут слишком густо и широко, поэтому если вы – обладательница «восточных», густых и широких бровей — это полностью ваш метод!

Удаление с помощью нити
Удаление с помощью нити
pinterest.com

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Теги: уход за бровями, чем лучше выщипывать брови
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Источник: ivonа bigmir)net

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