Ivona делится лайфхаками, как быстро реанимировать сломанный ноготь.

Лайфхак № 1: заплатка из чайного пакетика

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Если вы частенько ходите на маникюр, то, возможно, видели, как мастер с помощью профессиональных материалов делал заплатки, если на ногте есть трещина. Так вот, почти то же самое вы можете повторить и дома самостоятельно.

Что для этого нужно?

Обрежьте сломанную часть ногтя и обработайте пилочкой скол или трещину, сделав край ногтя гладким.

Возьмите чайный пакетик, освободите его от чая, а из фильтра вырежьте небольшой кусочек, который нужно использовать как заплатку на поверхность ногтя с трещиной.

Нанесите обезжиривающую жидкость на ноготь, а затем толстым слоем нанесите на него базовый бесцветный лак.

Пока лак еще не высох, аккуратно положите на место трещины заплатку из чайного фильтра. Слегка прижмите ее, например, острым концом пилочки, и нанесите еще пару слоев прозрачного лака или базы.

С помощью бафа, крупной пилки для шлифовки, пройдитесь по поверхности ногтя, равномерно обточив его и края заплатки.

Последний штрих — яркий лак, который замаскирует нашу заплатку!

Скорая помощь: как спасти сломанный ноготь pinterest.com

Лайфхак №2: как склеить ноготь с помощью клея

Это не самый безвредный способ, зато моментальный и проверенный, особенно в те моменты, когда время идет на считаные минуты и результат нужен незамедлительно!

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Почему этот способ вреден? Потому что в клее содержатся химические вещества, способные вызвать аллергию и дерматит.

Если решились на клеи, то вот инструкция по спасению ногтя:

Срежьте сломанный край ногтя, подпилите ободок, слегка отшлифуйте ногтевую поверхность.

На трещину нанесите немного клея, а затем ноготь поместите в баночку с акриловой пудрой белого цвета.

После отполируйте ноготь бафом и накрасьте цветным лаком.

Скорая помощь: как спасти сломанный ноготь pinterest.com

Лайфхак № 3: типсы

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Этот вариант очень простой! В любом магазине профессиональной косметики и средств для маникюра продаются типсы — это уже готовые формы ногтей, бывают с дизайном и без него. Клеятся типсы на свои ногти с помощью специального клея, входящего в набор.

Почему типсы — это удачный способ реанимации ногтя?

Они просты в применении, не вредят ногтям и легко наносятся.

Представлены в разных вариантах: с дизайном и без, овальной формы, квадратной, с заостренными концами, трапециевидной.

Если родной ноготь сильно поврежден, то во время носки типсов ноготь или трещина на нем успеет срастись!

Снятие таких «ногтей» не составит трудностей! Не придется часами спиливать инородные материалы или срезать ногти частями.

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