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Скорая помощь: как спасти сломанный ноготь

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Ivona делится лайфхаками, как быстро реанимировать сломанный ноготь.
Скорая помощь: как спасти сломанный ноготь
Скорая помощь: как спасти сломанный ноготь
pinterest.com

Лайфхак № 1: заплатка из чайного пакетика 

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Если вы частенько ходите на маникюр, то, возможно, видели, как мастер с помощью профессиональных материалов делал заплатки, если на ногте есть трещина. Так вот, почти то же самое вы можете повторить и дома самостоятельно.

Что для этого нужно?

  • Обрежьте сломанную часть ногтя и обработайте пилочкой скол или трещину, сделав край ногтя гладким.
  • Возьмите чайный пакетик, освободите его от чая, а из фильтра вырежьте небольшой кусочек, который нужно использовать как заплатку на поверхность ногтя с трещиной.
  • Нанесите обезжиривающую жидкость на ноготь, а затем толстым слоем нанесите на него базовый бесцветный лак.
  • Пока лак еще не высох, аккуратно положите на место трещины заплатку из чайного фильтра. Слегка прижмите ее, например, острым концом пилочки, и нанесите еще пару слоев прозрачного лака или базы.
  • С помощью бафа, крупной пилки для шлифовки, пройдитесь по поверхности ногтя, равномерно обточив его и края заплатки.
  • Последний штрих — яркий лак, который замаскирует нашу заплатку!

Скорая помощь: как спасти сломанный ноготь
Скорая помощь: как спасти сломанный ноготь
pinterest.com

Лайфхак №2: как склеить ноготь с помощью клея

Это не самый безвредный способ, зато моментальный и проверенный, особенно в те моменты, когда время идет на считаные минуты и результат нужен незамедлительно!

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Почему этот способ вреден? Потому что в клее содержатся химические вещества, способные вызвать аллергию и дерматит.

Если решились на клеи, то вот инструкция по спасению ногтя:

  • Срежьте сломанный край ногтя, подпилите ободок, слегка отшлифуйте ногтевую поверхность.
  • На трещину нанесите немного клея, а затем ноготь поместите в баночку с акриловой пудрой белого цвета.
  • После отполируйте ноготь бафом и накрасьте цветным лаком.

Скорая помощь: как спасти сломанный ноготь
Скорая помощь: как спасти сломанный ноготь
pinterest.com

Лайфхак № 3: типсы

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Этот вариант очень простой! В любом магазине профессиональной косметики и средств для маникюра продаются типсы — это уже готовые формы ногтей, бывают с дизайном и без него. Клеятся типсы на свои ногти с помощью специального клея, входящего в набор.

Почему типсы — это удачный способ реанимации ногтя?

  • Они просты в применении, не вредят ногтям и легко наносятся.
  • Представлены в разных вариантах: с дизайном и без, овальной формы, квадратной, с заостренными концами, трапециевидной.
  • Если родной ноготь сильно поврежден, то во время носки типсов ноготь или трещина на нем успеет срастись!
  • Снятие таких «ногтей» не составит трудностей! Не придется часами спиливать инородные материалы или срезать ногти частями.

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Теги: как спасти сломанный ноготь, маникюр
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Источник: ivonа bigmir)net

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