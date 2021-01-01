Как правильно маскировать черные точки: советы визажиста

Ivona делится бьюти-лайфхаками, как скрыть черные точки с помощью правильного макияжа.

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Если вам нужно максимально замаскировать черные точки, воспользуйтесь базой под макияж. Выбирайте на свой вкус: подсвечивающая, выравнивающая тон кожи или «затирающая» поры. Подсвечивающая база-хайлайтер, например, будет рассеивать свет и визуально минимизировать черные точки. Тон и пудра окончательно перекроют подобные мелкие несовершенства.

Как маскировать черные точки: советы визажиста pinterest.com

Даже тональное средство средней плотности легко справится с поставленной задачей, если применить небольшой трюк. Наносите его зашлифовывающей техникой — кисть должна двигаться слева-направо, будто рисуете зигзаг. Так вы глубже «встроите» продукт в кожу и получите максимально однородное покрытие.

Как маскировать черные точки: советы визажиста pinterest.com

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Помните, что первое правило на пути к здоровой и красивой коже — ежедневный ритуал снятия макияжа и ступенчатое очищение. Не пропускайте этот важный этап, даже если валитесь с ног после вечеринки или трудового дня.

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