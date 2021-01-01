Как превратить дневной макияж в вечерний с помощью трёх суперсредств?

Вам понадобятся всего лишь три бьюти-средства!

Хайлайтер

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Хайлатер можно наносить прямо пальцем на выступающие части лица (скулы, спинка носа, над верхней губой) – это сразу придаст коже свечение и неповторимую фактуру! Потом остается лишь пройтись кистью со скульптором по зонам под скулами, подбородком и по крыльям носа. Это моментально сделает ваше лицо более подтянутым и точеным.

Хайлайтер pinterest.com

Карандаш

Коричневый или черный карандаш для глаз тоже не займет много места в вашей косметичке, зато очень поможет с выразительностью взгляда, поэтому рекомендуем всегда носить его с собой. Усилить макияж уже накрашенных с утра глаз непросто – это известный факт. Самый верный способ сделать глаза ярче и выразительнее – усилить карандашом ресничный контур. Для этого смотрите вверх и тщательно прорабатывайте верхний ресничный контур по слизистой под верхними ресницами.

Карандаш для глаз pinterest.com

Помада

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И последний, но самый главный пункт – красная помада. Оттенков у нее море – малиновый, клюквенный, винный, арбузный и множество других. Выбирайте тот, который подходит вам: теплый или холодный оттенок. Совет: когда накрасите губы, подушечками пальцев нанесите немного помады на яблочки щек в качестве румян, это придаст свежесть лицу и добавит модного акцента мейку.

Помада pinterest.com

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