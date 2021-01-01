Ivona делится основными приемами, как сделать максимально естественный макияж.

1. Всегда начинайте с полноценного ухода

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В любых мейкап-ситуациях первый и самый важный шаг — это грамотно составленный уходовый ритуал, который должен включать очищение, обработку тональным средством и увлажнение, и все это — с учетом индивидуальных особенностей кожи и ее типа.

Как сделать макияж без макияжа: 4 главных приема pinterest.com

2. Маскируйте только тогда, когда это действительно необходимо

Этот пункт посвящен особенному средству в вашей косметичке — консилеру. Несмотря на то, что его советуют использовать для маскировки любых несовершенств кожи, перебарщивать с ним точно не стоит: наносите его в случае покраснений и высыпаний в области вокруг носа, пигментации и темных кругов под глазами, используя маленькую плоскую кисть с синтетической щетиной — так вы потеряете меньше продукта при его смешивании.

Как сделать макияж без макияжа: 4 главных приема pinterest.com

3. Добавьте немного хайлайтера

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Для макияжа без макияжа и сияющей изнутри кожи не забудьте запастись средствами с хайлайт-эффектом или полноценным хайлайтером. Наносите хайлайтер на верхние точки щек, край носа, область под бровями. Такие акценты помогут выгодно подчеркнуть черты лица и грамотно расставить световые акценты.

Как сделать макияж без макияжа: 4 главных приема pinterest.com

4. Переключитесь на коричневую тушь

Для естественного акцента на глаза лучше всего использовать коричневую тушь — она подчеркнет взгляд, но убережет его от излишней драматичности.

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