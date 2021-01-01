5 парфюмерных терминов, которые стыдно не знать
«Sillage»
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Это красивое французское слово произносится как «сияж» и в буквальном смысле означает шлейф аромата. Когда на улице мимо вас проходит человек, и вы чувствуете звучание его парфюма — это тот самый sillage. Именно от шлейфа зависит общее впечатление от аромата, поэтому парфюмеры огромное количество раз перед запуском парфюма тестируют его, чтобы сияж был неповторимым.
Нота
Ноты — это разные «запахи», которые заключены во флаконе парфюма. Как правило, каждый аромат содержит три типа нот: главные (или верхние), сердце (средние) и базовые ноты. Верхние ноты звучат сильнее всего и люди часто воспринимают их как уникальные, знаковые для того или иного аромата. Продолжительность их звучания колеблется от 5 до 10 минут. А вот ноты сердца аромата представляют более мягкие, деликатные вариации верхних нот, и их продолжительность составляет от 20 минут до часа.
Аккорд
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Аккорд — фундамент парфюмерии. В среднем, в аромате один аккорд составляют от трех до четырех различных нот. Именно с ним парфюмеры стараются работать особенно тщательно и не пускают свое творение в производство, пока не убедятся, что звучание аккорда получилось чистым и насыщенным.
«Drydown»
Этот термин обозначает момент раскрытия парфюма, а точнее — переход от верхних и средних к устойчивым базовым нотам. Это слово характеризует финальное звучание аромата — когда с момента его нанесения прошло уже достаточно много времени («dry»), и он постепенно «успокаивается» на коже («down»), причем всегда по-разному.
Концентрация
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Концентрация парфюма определяет силу и стойкость аромата. По этому критерию выделяется четыре главных категории: parfum, eau de parfum, eau de toilette и eau de cologne. Самым высоким показателем концентрации обладает parfum — от 15 до 30 процентов содержания парфюмированных масел. Вслед за ним располагаются eau de parfum (15-20%), eau de toilette (5-15%) и eau de cologne (2-4%). Чем выше показатель концентрация аромата, тем ярче и дольше он будет раскрываться и держаться на вашей коже.
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