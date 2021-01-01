Как наносить автозагар: 5 советов для идеального результата
Отшелушивание
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Чтобы любой автозагар: будь то спрей, лосьон, или салфетки лег максимально ровно, - важно удалить с кожи омертвевшие частички, создав безупречный «холст». Для лица лучше использовать продукты с фруктовыми кислотами, для тела — скраб. Причем, начать эксфолиацию стоит за 2-3 дня до нанесения автозагара. Так результат будет более качественным.
Бритье
Если вы удаляете волосы на ногах с помощью бритвы, сделайте это не прямо перед использованием автозагара, а заранее. Это предотвратит накопление капелек продукта в волосяных фолликулах и поможет избежать загара точечками. И да, бриться сразу после автозагара —идея не из лучших. Это сделает его менее стойким.
Увлажняющий крем
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Перед нанесением автозагара как следует нужно увлажнить кожу. Если у вас в целом не сухая кожа, можно обойтись легкой увлажняющей эмульсией. А вот на участки, требующие особого внимания, такие как локти и колени, полезно положить питательный крем. Обязательно дайте время средствам впитаться.
Места нанесения
Подумайте о том, какую одежду и обувь обычно носите, чтобы убедиться, что все открытые места покрыты автозагаром. Например, если хочется «подсветить» лицо с помощью салфеток с автозагаром, не забывайте и про шею. Что касается тела, то здесь чаще всего из виду упускают верхнюю часть стоп и руки. Следите за этим моментом, чтобы не испортить впечатление.
Время
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Здесь важно не торопится, ведь таким образом получится избежать пропусков и несовершенств в нанесении. Также автозагару нужно не менее 15 минут, чтобы «закрепиться» на коже, так что после процедуры следует немного походить по квартире или дому.
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