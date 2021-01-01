Бьюти-лайфхаки от певицы и блогера ULIANA ROYCE.

На личном опыте: 8 советов по уходу от ULIANA ROYCE Пресс-служба

Качественный ежедневный уход - залог идеальной кожи. Как никто другой об этом знает певица и блогер ULIANA ROYCE. Ведь что ни клип - совершенно новый и впечатляющий образ, что ни фотосессия - смелые эксперименты с макияжем и прической. В клипе “Sayonara“ у артистки яркий неоновый макияж и арт-тату на пол лица, а в мудвидео “Покохала“ - высветлены брови! Каждая фотосессия - яркий микс Японии и K-POP стиля, как в луках, так и в макияже. Выдержать такую “нагрузку“ кожа может только при правильном и ежедневном уходе. Об основных правилах ухода за собой рассказывает ULIANA ROYCE.

На личном опыте: 8 советов по уходу от ULIANA ROYCE Пресс-служба

1. Никогда не трогайте лицо грязными руками. Грязные руки = грязное лицо. Грязное лицо = прыщи. Кожа очень уязвима для различного рода бактерий, поэтому лучше не контактировать с ней лишний раз.

2. Никогда не засыпайте с макияжем. Как бы ни хотелось лечь спать - обязательно смойте макияж. Очищение - важный этап в уходе.

На личном опыте: 8 советов по уходу от ULIANA ROYCE Пресс-служба

3. После душа обязательно используйте увлажняющий крем, как для лица, так и для тела. Он питает, увлажняет и восстанавливает кожу. Только регулярное увлажнение спасет вашу кожу в зимний период от сухости и шелушения.

4. Ежедневный уход утром и вечером за кожей лица и тела. Именно регулярный уход поможет вам добиться идеальной, красивой, сверкающей и упругой кожи.

На личном опыте: 8 советов по уходу от ULIANA ROYCE Пресс-служба

5. Во время сушки волос не забывайте про термозащиту. Она уменьшает негативное воздействие фена на волосы.

6. Руки - наше все. Даже если вы не делаете маникюр - используйте масло для кутикул. Ногтевые пластины выглядят более ухоженными и аккуратными, но самое главное - руки увлажнены и дольше сохранят свою молодость. Потому что руки стареют быстрее всего.

На личном опыте: 8 советов по уходу от ULIANA ROYCE Пресс-служба

7. Личный совет от ULIANA ROYCE. Если у вас проблемная кожа - идите к дерматологу. Не пожалейте на него денег, потому что хороший дерматолог сможет помочь вам вылечить проблемную кожу.

8. В макияже сейчас актуален тренд на яркие цвета. Если вы хотите добавить в свой макияж изюминку - всегда можно сделать яркие неоновые стрелки, либо же взять лайнер любимого цвета и провести линию под бровью. Таким взглядом вы покорите и удивите всех!

На личном опыте: 8 советов по уходу от ULIANA ROYCE Пресс-служба

Если у вас акцент на ярком макияже глаз, то губы стоит сделать менее выразительными. Возьмите блеск и красный тинт. В середину губ легкими похлопывающими движениями нанесите тинт, а по всем губам немного блеска. У вас получится эффект зацелованных губ. Это такой корейский макияж губ.

Если вы молодая девочка - не используйте плотные тональные основы. Лучше отдать предпочтение bb или сс-кремам. Они намного легче и приятнее для ежедневного макияжа, поры не так засоряются, а ваша кожа больше дышит и выглядит более естественной и сияющей.

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