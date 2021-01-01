Ivona предлагает свериться со звездами, какая помада лучше всего отобразит ваш характер согласно гороскопу!

Бьюти-гороскоп: какая помада подойдет вам по знаку зодиака pinterest.com

Овен

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Девушки-Овны – смелые, импульсивные, любят все новое, и готовы примерить на себя самые свежие тренды, но быстро к ним остывают. И возвращаются к классической красной помаде — варианту вне времени.

Телец

Поговаривают, у Тельцов обычно самые красивые губы среди всех знаков зодиака. Пухлые и идеально очерченные — таким губам подходят любые цвета, от пыльной розы до горячей фуксии. Главное — подчеркнуть контур, да повыразительнее.

Бьюти-гороскоп: какая помада подойдет вам по знаку зодиака pinterest.com

Близнецы

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Близнецы-общительные, активные, смелые и любящие легкость во всем. Это касается и макияжа. Поэтому прозрачный мерцающий блеск подойдет этому знаку как нельзя лучше. А вот тяжелых, темных тонов помады им лучше избегать, ведь это может погасить ту пылающую искру, которая горит в их образе.

Бьюти-гороскоп: какая помада подойдет вам по знаку зодиака pinterest.com

Рак

Девушкам-Ракам стоит выбирать нежные коралловые, розовые и персиковые оттенки, обязательно с блеском или хотя бы сатиновые. Матовые помады оставьте другим знакам.

Бьюти-гороскоп: какая помада подойдет вам по знаку зодиака pinterest.com

Лев

Львицы-достаточно драматичны, креативны и всегда чувствуют себя непринужденно в любой обстановке. Поэтому яркие, смелые и порой неожиданные оттенки помад — их фишка. Оранжевые, красные и винные — вот лишь некоторые примеры, которые отлично подойдут Львам.

Бьюти-гороскоп: какая помада подойдет вам по знаку зодиака pinterest.com

Дева

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Для Дев отлично срабатывает правило «свои губы - только лучше». Полупрозрачные оттенки сливы, ягоды или изысканный нюд отлично впишутся в их имидж. А вот лишнего блеска лучше избегать.

Бьюти-гороскоп: какая помада подойдет вам по знаку зодиака pinterest.com

Весы

Весы обладают врожденным чувством прекрасного и нежного, и при этом они не любят экстрим и эпатаж. Поэтому лучший вариант для Весов — нюд. Тем более оттенки его можно выбирать в зависимости от настроения. Благо, палитра позволяет.

Бьюти-гороскоп: какая помада подойдет вам по знаку зодиака pinterest.com

Скорпион

Загадочные и таинственные девушки-Скорпионы по вескому праву считают макияж своим секретным оружием, поэтому им лучше всего подойдут ягодные, малиновые, бордовые и даже кроваво-красные оттенки.

Бьюти-гороскоп: какая помада подойдет вам по знаку зодиака pinterest.com

Стрелец

Стрельцы - смелые авантюристки, которые никогда не боятся различных бьюти-экспериментов, что и объясняет наличие в их косметичке фиолетовых, кирпично-красных, синих и даже зеленых оттенков.

Бьюти-гороскоп: какая помада подойдет вам по знаку зодиака pinterest.com

Козерог

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Практичные консерваторы, предпочитающие классику. И больше всего им по душе естественность, поэтому идеальное решение-нюд, но только не мерцающий, а – матовый, чтобы все могли любоваться их красивой формой губ.

Бьюти-гороскоп: какая помада подойдет вам по знаку зодиака pinterest.com

Водолей

Бунтари, творческие натуры, которые любят пробовать необычные цвета и все новинки, которые появляются на полках косметических магазинов. Металлики, омбре и любые необычные эффекты на губах — вот выбор Водолеев.

Бьюти-гороскоп: какая помада подойдет вам по знаку зодиака pinterest.com

Рыбы

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Самые мечтательные и артистичные натуры из всех знаков зодиака. Их называют «хамелеонами» зодиака, и поэтому Рыбы могут использовать в своем облике любые креативные решения. Но особенно им подходят блестящие и сияющие помады.

Бьюти-гороскоп: какая помада подойдет вам по знаку зодиака pinterest.com

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