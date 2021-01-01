Для сохранения эффектного взгляда на долгие годы следует придерживаться базового ухода и избегать ошибок, которые портят ресницы.

1. Вы не смываете макияж перед сном

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Главное правило при удалении туши с ресниц: вещество должно размягчиться еще до того, как вы начнете удалять его. Именно поэтому важно запастить специальным средством для снятия макияжа глаз — желательно на масляной основе. Но самое главное — свести нажатие и растирание ресниц к минимуму, чтобы сохранить их силу и густоту.

5 вредных привычек, из-за которых выпадают ресницы pinterest.com

2. Вы неправильно снимаете накладные ресницы

Под вечер вам не терпится избавиться от макияжа и почувствовать легкость на лице. Однако если речь идет о снятии накладных ресниц, спешить точно не стоит. Если избавляться от них резкими неаккуратными движениями, придется заплатить дорогую цену и лишиться немалого количества ресничек за раз.

5 вредных привычек, из-за которых выпадают ресницы pinterest.com

3. Вы подкручиваете ресницы после нанесения туши

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После нанесения туши избегайте каких-либо механических манипуляций с ресницами — из-за затвердевшего вещества туши они становятся более ломкими. Чтобы придать им желаемый облик в виде волн, советуем позаботиться об этом до нанесения туши, но ни в коем случае не после.

5 вредных привычек, из-за которых выпадают ресницы pinterest.com

4. Вы наносите слишком много туши

Наши ресницы сильно страдают из-за регулярного нанесения макияжа, поэтому выкроить один или два дня в неделю без туши — отличный шаг в пользу красоты и здоровья ресниц. Тем более, что ее отсутствие всегда можно приписать следованию тренду на natural look — так вы не проиграете в красоте и устроите себе желанный выходной от макияжа глаз.

5 вредных привычек, из-за которых выпадают ресницы pinterest.com

5. Вы носите водостойкую тушь каждый день

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Как правило, хорошая водостойкая тушь обладает сильной химической формулой, и в этом ее главная опасность. При нанесении такое вещество создает дополнительный стресс для ресниц, а при попытке быстрого, но неграмотного удаления приводит к потере драгоценных ресничек. При частом энергичном удалении водостойкой туши есть риск повредить линию ресниц и значительно ослабить их.

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