Ivona делится советами, как ухаживать за губами в зимний период.

Используйте бальзам для губ перед умыванием

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Перед тем как умываться, нанесите на губы увлажняющий бальзам, чтобы защитить их от пересушивания: очищающие средства могут содержать салициловую кислоту или бензоил пероксид, которые агрессивно влияют на кожу, нарушая нормальный уровень pH.

Миндальное масло

Миндальное масло содержит в себе необходимые для здоровья кожи свободные радикалы, витамины А, Е, защищающие клетки от внешнего воздействия, старения и обезвоживания. Ищите средства для губ с маслом в составе, и шелушений на коже станет в разы меньше.

Сухость и шелушения: 5 советов, как защитить губы зимой pinterest.com

Огуречная маска

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Если у вас воспаленные потрескавшиеся губы, попробуйте сделать маску из свежих огурцов: приложите несколько тонких слайсов на ранки всего лишь на 10-15 минут. Это поможет увлажнить и успокоить кожу губ.

Скраб для губ

Желательно хотя бы пару раз в неделю скрабировать кожу губ, чтобы очищать ее от ороговевших чешуек, препятствующих нормальному кислородному обмену. Можно использовать готовые скрабы, а можно сделать средство самому с помощью сахара и меда: смешав ингредиенты в равных пропорциях. Некоторые скрабируют кожу губ обычной зубной счеткой, что тоже допустимо.

Сухость и шелушения: 5 советов, как защитить губы зимой pinterest.com

Не облизывайте губы

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Эта привычка здорово подсушивает губы: когда мы облизываем их, наша слюна, содержащая кислоты, которые предназначены для переваривания пищи, попадая на кожу, вызывает раздражение и сухость. Кроме того, в процессе испарения влаги, в данном случае слюны, кожа становится сильно обезвоженной.

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