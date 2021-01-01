Ivona делится бьюти-приемами, которые помогут увеличить глаза с помощью правильного макияжа.

5 приемов в макияже, которые сделают глаза больше pinterest.com

Прорисуйте межресничное пространство

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Чтобы глаза казались более яркими, необязательно рисовать стрелки. Достаточно подчеркнуть линию роста ресниц с помощью лайнера или карандаша — так глаза приобретут четкую форму. Еще один способ: прорисуйте карандашом тонкую аккуратную линию от центра глаза, делая ее немного толще к уголкам. Проделайте то же самое с нижним веком и тщательно растушуйте — глаза станут более насыщенными.

Используйте тушь

Удлиняющая тушь — незаменимое средство для того, чтобы визуально сделать глаза больше. Тщательно прокрашивайте ресницы, двигаясь от корней к кончикам и немного подкручивая их для создания красивого изгиба. Разделите слипшиеся ресницы щеточкой и удалите излишки туши. Для вечернего макияжа приклейте несколько накладных ресниц к внешним уголкам глаз, а для более натурального дневного используйте коричневую тушь.

5 приемов в макияже, которые сделают глаза больше pinterest.com

Не забывайте про хайлайтер

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Высветлите хайлайтером внутренний уголок глаза и область под бровями — это приподнимет глаза и раскроет взгляд. Для светлой кожи используйте теплые кремовые цвета, а для оливковой — золотистые оттенки.

5 приемов в макияже, которые сделают глаза больше pinterest.com

Следите за бровями

Лишние волоски над глазами будут выглядеть небрежно и уменьшат пространство вокруг глаз, поэтому не забывайте вовремя выщипывать и корректировать брови. Чтобы макияж смотрелся гармонично, прокрасьте проплешины в бровях карандашом или тенями и придайте им форму с помощью прозрачного геля.

5 приемов в макияже, которые сделают глаза больше pinterest.com

Подкрутите ресницы щипчиками

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Распахнутые и завитые ресницы мгновенно сделают взгляд более выразительным и глубоким. Особенно важно делать это обладательницам прямых ресниц — они могут отбрасывать тень на область вокруг глаз, визуально их сужая.

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