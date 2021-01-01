Ivona делится основными правилами, как ухаживать за лицом, если у вас комбинированная кожа.

1. Мягкое очищение

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Используйте только деликатные очищающие средства для лица. Те, кто страдает угревой сыпью, стараются выбрать максимально активное очищение, но при комбинированной коже это становится ошибкой.

Мощные формулы раздражают сухую кожу на щеках и одновременно стимулируют жирную Т-зону к производству еще большего количества себума. Используйте гель или крем — не важно, главное, чтобы продукт эффективно удалял макияж и загрязнения, не оставляя при этом эффекта стянутости.

5 главных правил ухода за комбинированной кожей pinterest.com

2. Умывание теплой водой

Горячая вода разрушает гидролипидный слой кожи, что приводит не только к ослаблению защиты, но и вызывает зуд, и даже шелушение. Вода комнатной температуры — то, что надо. А после умывания нужно обязательно нанести на лицо увлажняющую сыворотку: в отличии от крема она подходит для всех участков лица.

5 главных правил ухода за комбинированной кожей pinterest.com

3. Тонизируйте

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У жирной и сухой кожи разные pH-балансы, их необходимо выравнивать для поддержания баланса, а использование тоника, после того как вы умоетесь — большой шаг на пути к этой цели. Просто убедитесь, что ваше средство не содержит спирта, а, значит, не сушит кожу или не стимулирует более активную работу сальных желез.

4. Используйте глиняные маски

Не забывайте про маски на основе глины. Они отлично подойдут для Т-зоны: очистят поры, поглотят излишки себума, снимут раздражения. Но действовать нужно по принципу мультимаскинга (поскольку глина все-таки и сушит), используя для остальных участков лица увлажняющие или питательные маски.

5 главных правил ухода за комбинированной кожей pinterest.com

5. Отшелушивайте

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Делайте легкий пилинг не реже двух раз в неделю. Этот мини-ритуал поможет предотвратить закупорку пор и появление высыпаний. Некоторые дерматологи советуют использовать мягкий скраб даже четыре раза в неделю, чтобы удалить кожное сало, омертвевшие клетки и глубокие загрязнения.

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