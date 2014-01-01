Девочки, берите на вооружение, и готовьтесь покорять любимых красивым макияжем!

5 трендов «розового» макияжа, которые захочется повторить на День святого Валентина pinterest.com

Глаза

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Не стоит бояться розовых теней: при грамотном подходе глазам не грозит болезненный вид. Главное условие – идеальный тон лица без покраснений и высыпаний. Перед тем, как приступить к макияжу глаз, тщательно замаскируйте все несовершенства (корректор и консилеры в этом помогут). Особое внимание уделите зоне вокруг глаз, и возьмите для нее консилер на тон светлее.

Щеки

Розовые румяна хорошо освежают. Кремовые или гелевые текстуры со светоотражающими микрочастицами создают на коже здоровое сияние. Если вы все предпочитаете пудровую текстуру, выбирайте ту, что с мелким шиммером – немного блеска никому не помешает.

5 трендов «розового» макияжа, которые захочется повторить на День святого Валентина pinterest.com

Губы

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Розовый на губах - такая же классика, как туфли-лодочки или маленькое черное платье ─ уместен и днем, и вечером. Помаду наносите с помощью кисти, чтобы добиться интенсивного цвета, или пальцами, чтобы придать легкий оттенок. Научитесь смешивать сразу два тона (более темный по контуру и чуть светлее на середину).

5 трендов «розового» макияжа, которые захочется повторить на День святого Валентина pinterest.com

«Смоки айс»

Фуксия, розовый с фиолетовым отливом и коралловый будут смотреться на веках ничуть не хуже черных, коричневых и графитовых оттенков. Главное - плотный слой теней (попробуйте в качестве базы использовать кремовые). Растушуйте розовый, уводя его за область подвижного века почти до бровей или далеко к виску.

5 трендов «розового» макияжа, которые захочется повторить на День святого Валентина pinterest.com

Стрелки

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Могут быть как четкими графичными, так и расплывчатыми, тщательно растушеванными. Использовать для рисования можно лайнер, карандаш (в равной степени и для глаз, и для губ), компактные рассыпчатые и жидкие тени. Чтобы ресницы не потеряли в объеме, для начала хорошо прокрасьте межресничное пространство.

5 трендов «розового» макияжа, которые захочется повторить на День святого Валентина pinterest.com

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